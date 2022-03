Queretana competirá en Italia

La paranatación queretana tiene muy buenas noticias, pues América Paulina Maqueda Andrade consiguió su clasificación a un evento internacional, el cual se realizará en Italia, como clasificatorio para el Campeonato Mundial de Para Natación, destacando que en esta justa que se realizará tierras italianas del 7 al 14 de marzo, participará en las pruebas de 100 metros pecho, 100 metros mariposa y 200 metros libres.

América Maqueda, quién cuenta con 17 años manifestó sentirse contenta por este logro, así como nerviosa de representar a México, pues recordó que sus inicios en la natación se dieron como terapia y a partir de ahí le vieron aptitudes por lo que la invitaron a entrenar y a partir de entonces ha conseguido resultados importantes.

“Me siento muy contenta y un poco nerviosa, pero muy alegre de ir paso a pasito para poder cumplir mis objetivos. Estoy satisfecha de mis tiempos, me fue bien en esta competencia. Inicié en la natación como terapia, después me vieron ciertas aptitudes y me invitaron a entrenar”.

La sirena queretana logró su clasificación luego de su participación en el IV Festival Jalisciense de Actividades Acuáticas, donde registró buenos tiempos en las tres pruebas en las que estará compitiendo en Italia, en los 200 metros libres paró el cronometro en 02:38.55 minutos, en los 100 metros pecho concluyó su prueba en 01:32.79 minutos, mientras que en los 100 metros mariposa hizo un tiempo de 01:20.16, recordando que esta nadadora queretana participa en la categoría S14, la cual es olímpica y se refiera a los atletas con discapacidad intelectual.

Juan José de la Cruz, entrenador de esta destacada nadadora queretana, no duda en que América Maqueda conseguirá buenos resultados en la justa italiana, debido a que es una buena atleta, pero por ahora solo le preocupa que tenga la concentración necesaria, para poder cumplir con el objetivo en estas tres pruebas.

“Es una atleta muy dedicada, muy responsable, siempre está muy concentrada en lo que hace, es una persona muy tranquila. Le va a ir muy bien en Italia, esperamos que obtenga muy buenos resultados, pero estamos procurando que se concentre, es una buena atleta y no dudo que tendrá buenos resultados”.