Reabren deportivas en San Juan del Río

El cambio de semáforo dio oportunidad a los usuarios a volver a los espacios deportivos de San Juan del Río, sin embargo, no debemos olvidar que la pandemia no ha terminado y tomar las medidas necesarias para no tener un retroceso en las actividades en espacios públicos.

El director del deporte municipal, Raymundo Aguilar Nuñez, dio a conocer que es responsabilidad de cada uno el llevar a bien el regreso paulatino a las deportivas. En el caso de la deportiva a un 30 por ciento de la capacidad de ocupación.

No se permite el socializar, ni convivencias. No se permite el ingreso a la población clasificada como vulnerable, sólo se permite realizar actividades como caminar, correr y estiramiento.

A 7 meses de que entramos en contingencia sanitaria, los espacios fueron cerrados para evitar posibles contagios. Hoy el cambio de semáforo a amarillo da posibilidad de regresar a la pista de atletismo, a gimnasios siempre y cuando se cumplan con las medidas necesarias.

Ejemplo es la deportiva Maquío que en la mañana registró una afluencia positiva de usuarios. En la entrada tiene una lona con las indicaciones a seguir.

Menciona que la capacidad es únicamente al 30 por ciento en horario de las 7:00 a las 10:00 horas y de las 16:00 a las 21:00 horas. Prohíbe el uso de gimnasios al aire libre, juegos infantiles y área de palapa. Siguen prohibidas las actividades grupales como el basquetbol, voleibol, futbol.

Al usar la pista de atletismo es necesario mantener una distancia de 2 metros y evitar entrenar en grupo.

Las recomendaciones por la Secretaria de Salud Federal son que a los eventos deportivos solo podrán asistir a un 30 por ciento de sus aficionados. Albercas, centros deportivos, spa y centros de masajes al 75 por ciento de ocupación, y solo con citas, sin clases grupales.

En cuanto a la Kancha Soccer Place, a cargo de la profesora Lizbeth Noguez, se encuentra en espera de que el doctor Ignacio Espinosa Lara, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro dé la indicación cómo será el regreso a las instalaciones.

En cuanto se dé la indicación, el staff estará de acuerdo en el apoyo a los mecanismos que se sigan, pues no quita de vista que es una emergencia sanitaria y la salud es primero.