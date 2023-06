Realizan Juegos Magisteriales

En un ambiente de camaradería, se realizaron los Juegos Magisteriales en la etapa regional en donde San Juan del Río, Tequisquiapan y Amealco fueron las sedes de los partidos de voleibol, basquetbol y futbol a cargo de la Sección 24 del SNTE.

Teniendo por sede el Centro de Desarrollo Comunitario de Tequisquiapan, José Luis Flores, coordinador dio la bienvenida a los representativos resaltando la importancia del trabajo en equipo y los valores del juego.

Deportes Juegos Magisteriales del SNTE

En la inauguración estuvieron presentes los profesores, Noradino Camacho Martínez, Alfredo Pérez Isidro en representación del profesor Francisco Ramírez Labra, secretario general de la Sección 24 del SNTE.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Compañeros me da mucho gusto estar en el encuentro deportivo, asuman estos encuentros con responsabilidad. La educación integral requiere de diferentes áreas de acuerdo a los interés con el objeto de crecer. Trasciende no solo en lo individual sino en equipo. No se pregunten que pueden hacer tus compañeros por ustedes sino qué puedes hacer ustedes por ellos”, finalizó.

En competencia en ambas ramas, estuvieron Amealco de Bonfil, San Juan del Río y Tequisquiapan.