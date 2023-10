Sanjuanense representó a México en el Maratón de Chicago

El deseo de llegar a la meta fue más grande que los obstáculos que tuvo que enfrentar Karla Narcedalia Chairez Casas, sanjuanense de corazón que representó a México en el Maratón de Chicago, uno de los primeros Major que la joven deportista se ha trazado a cumplir para conseguir la medalla especial.

Originaria de Aguasacalientes, desde que tenía un año de edad llegó a San Juan del Río, es arquitecta, egresada del Tec de Monterrey. Desde el 2018 corre medios y maratones, lo que la llevaría a plantearse nuevos y mayores retos para llegar con su coach Fernando Moreno y el equipo Bartolos a participar del sorteo al Maratón de Chicago.

“La verdad no creí ganar porque participan miles de personas, alrededor de 45 mil. En diciembre 2022 me avisaron había quedado para el Maratón de 2023 pero ahora comenzaba el estrés porque no tenía visa, no había citas, empecé mi tramité en abril, un amigo consiguió una cita en Nuevo Laredo, tenía la carta de aceptación del Maratón y me dieron la visa. Todo se alineó perfecto para que fuera así”, contó la deportista.

De ahí para adelante continuó con sus entrenamientos apoyada por su terapeuta, coach que le ayudaron a mejorar sus ritmos. De su equipo Bartolos fueron 43 corredores, unos quedaron sorteados otros consiguieron su número, la mayoría iban con familiares y amigos.

Con integrantes del club Bartolos. Foto: Cortesía | Narcedalia Chairez Casas

“Yo seguía sin hospedaje, sola iba a salir muy caro, en mi búsqueda encontré a Marisol que es de Tlaxcala y con ella coincidimos, el maratón nos unió”.

Karla contó su experiencia de correr en otro lugar fue increíble. Chicago era una ciudad a la que quería conocer, cuando estaba becada hubo muchos viajes a Chicago porque es de las ciudades con arquitectura más importantes, pero no podía costearse el viaje. Era un sueño que cumplió, correr por las calles más emblemáticas.

Fue un reto personal. Foto: Cortesía | Narcedalia Chairez Casas

“Fue una sorpresa cuando cruce la meta muchos amigos me iban siguiendo por celular. Un momento me detuve, traía lastimado el pie, a partir del kilómetro veinte y tantos me empezó a doler bastante, no me di cuenta que me habían marcado amigos para echarme porras”, recordó.

Al cruzar la meta se soltó a llorar porque fueron años y meses de preparación, ver esos mensajes llenaron su corazón, ver que no corrió sola que a la distancia estuvo la gente con ella.

“Significó mucho para mí porque este año tuve una experiencia muy fuerte, haberlo logrado, ponerle el doble de ganas. Agradezco a mí por mi fortaleza, a mi familia, a mis amigos que estuvieron al pie del cañón, fisioterapeutas, al coach Fernando Moreno a Bartolos”, finalizó la maratonista quien tiene por reto el prepararse para los siguientes 6 Majors, correr el año siguiente en Nueva York.