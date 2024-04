Sanjuanenses quieren sentirse más seguros al subir el Cerro de la Venta

El subir el cerro de la venta, ya sea caminando o en bici es toda una tradición para los sanjuanenses quienes disfrutan de esta práctica ya sea en las primeras horas del día o de la tarde.

Una costumbre que quieren mantener y sentirse seguros al realizarla, mencionaron los entrevistados para El Sol de San Juan del Río.

Magdalena García frecuenta hacer ejercicio, es una apasionada por caminar con su hija, quien lamentó que después de la noticia de la corredora que sufrió un ataque, se han visto menos personas subir el Cerro.

"Son lugares bonitos para que caminen con la familia. Creo que entre ciudadanos debemos cuidarnos, no dejar los espacios a otras personas que los destruyan" expuso Magdalena quien agregó estaría bien que policías subieran caminando o en bicis para salvaguardar a los corredores.

"Subir el cerro es agradable, venir nos ayuda a activarnos. Es cuestión de costumbre para poder llevar un ritmo, por lo menos cada tercer día".

"Afortunadamente nunca he tenido ningún percance, he sabido si a otras personas pero no hemos tenido esa mala fortuna", declaró el profesor Víctor Álvarez.

Para Claudia Martínez el caminar ha sido una gran terapia para reforzar su cuerpo y mente.

"Nunca he tenido algún percance sin embargo a veces sí me da algo de miedo porque en algunas ocasiones ha olido a marihuana, creo si haría falta se hicieran las patrullas recorridos para que nos sintamos más seguros" explicó.

En el caso de Guadalupe Rodríguez y Adriana Romero, jóvenes ciclistas señalaron que sí bien no han sufrido de robos en el Cerro de la Venta, saben de cercanos que sí, por lo que solicitaron haya apoyo de policías.

