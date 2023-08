Sanjuanenses rumbo al Maratón en la CDMX

Maratonistas sanjuanenses, Denisse Rojas, Juan Mendoza Serrano, Armando Cortez Álvarez del team Serrano se encuentran listos para competir el Maratón de la Ciudad de México, un gran reto dado las demandas que representa el correr a un mayor nivel de altura y con corredores de talla internacional.

La doctora Denisse Rojas consiguió el año pasado el segundo lugar, lo que la motiva a dar su mejor esfuerzo para escalar posiciones. En 2022 logró estar en podio al finalizar el recorrido con un tiempo de 3 horas con un minuto.

“Estoy muy emocionada, un año más de poder cumplir un reto como lo es cada maratón. Entrené con los mejores. Este año espero haya posibilidad de hacerlo mejor. El coach nos ha apoyado, hemos corrido en diferentes competencias que sirven un poco para el ritmo, pero para hacer maratón tienes que hacer mucha distancia”, declaró.

Contó que el realizar distancias grandes les sirvió de preparación que se encuentran preparados y con el deseo de dar buenos resultados este domingo, en lo que será su quinto Maratón de la CDMX, luego de que iniciará esta distancia luego de que falleció su abuelito hace 10 años.

Por su parte Armando Cortez Álvarez, orgullosamente sanjuanense tiene por reto el mejorar la marca que registró hace un año cuando llegó a la meta en 2 horas con 58 segundos, un verdadero reto que implica un esfuerzo fuerte, por la exigencia de la altura, la contaminación, la ruta.

“El recorrido por Chapultepec está pesado pero al final bien. Me siento bien, traía unas contracturas pero fueron saliendo. El entrenamiento estuvo demandante, fue más corto, pero más intenso, afortunadamente lo hemos terminado bien con algunos detalles, con alguna molestia pero ya cedió, estamos con todo el ánimo”, explicó.

Armando es un experimentado en esta distancia ya que su primer maratón lo realizó al cumplir 42 años, de eso tiene 10 años. Ha corrido tres maratones en Querétaro, tres en la Ciudad de México y otros más en Houston.

El doctor Serrano señaló que por lo regular son tres meses lo que se necesita para el Maratón, pero que esta vez dada una lesión que sufrió tuvo que retrasar la preparación.

“Se nos vino el tiempo encima porque me lesioné la semana previa al Medio Maratón de San Juan del Río. Ya no pude correr, me detuve, los acompañaba pero a un paso más lento”.

“Hicimos dos meses y medio tuvimos que hacer variación en el entrenamiento para llegar en buena forma, creo que lo conseguimos. Tienen la intención de ganarme. Están bien preparados, fuertes, van a llegar mejor preparados con un entrenamiento más fuerte. Uno de los más demandantes por el nivel del mar al que se encuentra, mayor altura”, detalló.

Dedicado en disciplina, el doctor tiene por mejor marca la de 2 horas con 30 minutos. Este maratón se suma a los más de cincuenta que ha corrido, llevando el nombre de San Juan del Río con orgullo tras competir con los mejores de su categoría.