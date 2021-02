Serena Williams gana su primer partido desde septiembre

Serena Williams ganó este lunes su primer partido desde su baja antes de la segunda ronda de Roland Garros en septiembre y se mostró muy contenta por haberse recuperado de su lesión en el tendón de aquiles.

"No me he podido entrenar a causa de mi tendón de aquiles, necesitaba tiempo", señaló la estadounidense en conferencia de prensa.

El aplazamiento del Abierto de Australia, tres semanas más tarde de sus fechas habituales debido a la pandemia, fue "una bendición involuntaria", reconoció.

"Pienso que no hubiera estado aquí (en Melbourne) si la temporada hubiera sido normal", añadió.

Serena, de 39 años y 11ª jugadora mundial, buscará su 24º título del Grand Slam a partir del 8 de febrero.

En su regreso a la competición no ha mostrado debilidades físicas, imponiendo su agresividad frente a Daria Gavrilova, 6-1 y 6-4, en la primera ronda del Yarra Valley Classic.

En octavos jugará con Tsvetana Pironkova (137ª).

El Torneo Yarra Valley Classic de Melbourne se disputa en superficie dura, al igual que el Abierto de Australia (8-21 de febrero) al que antecede, y dispone de un compromiso financiero de 565.530 dólares.