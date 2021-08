Taekwondoín ejemplar del CDM Figueroa SJR

La taekwondoín Quetzally Jiménez López del Centro de Desarrollo Marcial Figueroa TKD de San Juan del Río es un ejemplo de fortaleza, quien se recupera de una operación de rodilla para continuar su carrera deportiva. Quetzally tuvo que hacer una pausa luego de haber quedado en los primeros lugares en el Selectivo Nacional de adultos que se realizó en Aguascalientes.

La deportista se reintegrará luego de unas semanas de rehabilitación y descanso. Sin duda, el taekwondo ha forjado en ella un carácter aguerrido para hacer frente a los obstáculos que se presentan. Agradeció a su familia, a quienes la apoyaron con donativos por ayudarla a levantarse de esta lesión, lo que la motiva a darlo todo en cada entrenamiento, en cada torneo.

“Este deporte me ha enseñado que todo lo que desees lo puedes alcanzar. Lo que más me gusta es que me ayuda a sobrepasar mis miedos, mis límites. Te ayuda a forjarte como una persona respetuosa, disciplinada, perseverante, adquieres demasiados valores, encuentras a una familia que te va a estar apoyando en las victorias y derrotas”, declaró.

“Para un taekwondoín no existen límites, hay que prepararse para todas tus metas, tus sueños”, expresó la número uno.

La seleccionada de Team Figueroa TKD no se rinde para lograr sus sueños por lo que una vez que pueda volver al tatami, los planes están en obtener buenos resultados en los torneos, dar lo mejor de sí, ganar olimpiadas nacionales y claro el sueño olímpico.

“Fuera del tatami tengo planes de ingresar a la universidad, deseo estudiar Lic. en Ciencias del Deporte o Nutrición Deportiva, me gustaría tener mi Centro de Rehabilitación Deportiva, tengo claras las ideas en mi vida y quiero incluir al taekwondo porque es algo que me hace muy feliz”, finalizó.