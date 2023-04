Problema técnico impide el despegue de Starship, el cohete más potente del mundo

SpaceX aplazó el lunes el primer vuelo de prueba de Starship, el cohete más poderoso jamás construido y concebido para enviar astronautas a la Luna, Marte y más allá.

El despegue se suspendió minutos antes de la hora prevista debido a un problema de presurización en la etapa de impulsión, según informó SpaceX.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, dijo que una válvula de presión parecía estar congelada, lo que obligó a posponer el lanzamiento previsto para 1320 GMT) desde Starbase, el puerto espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas.

"Anticipamos un mínimo de 48 horas antes de que podamos intentar este vuelo de prueba nuevamente”, señaló un empleado de SpaceX en un video en vivo emitido por la compañía.

With a test such as this, success is measured by how much we can learn, which will inform and improve the probability of success in the future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

De todas formas, estaban fijadas fechas para próximas pruebas durante la semana, algo que e Musk, ya había considerado.

Musk había dicho el domingo durante un evento en la red Twitter Spaces que "es un vuelo muy riesgoso". "Es el primer lanzamiento de un muy complejo y gigantesco cohete", destacó.

"Hay un millón de formas en las que este cohete puede fallar. Vamos a ser muy cuidadosos y si vemos cualquier cosa que nos preocupe, lo pospondremos", había adelantado.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

Starship, el cohete más poderoso

La agencia espacial estadounidense NASA escogió la nave espacial Starship para llevar astronautas a la Luna a finales de 2025 -en una misión bautizada Artemis III- por primera vez desde que el programa Apolo finalizó en 1972.

Con su altura de 120 metros, Starship pertenece a la categoría de lanzadores superpesados, capaces de transportar más de 100 toneladas de carga a la órbita. Su potencia de despegue debe ser más del doble que la del legendario Saturno V, el cohete del famoso programa lunar Apolo (111 metros).

The Starship team is go for prop load. Now targeting 8:20 a.m. CT→ https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/8oRkmzwRRf — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Starship consta de una cápsula reutilizable de unos 50 metros de altura que transporta al equipo y la carga ubicada en la parte superior del propulsor Super Heavy de primera fase, de unos 70 metros.

La nave espacial y el propulsor Super Heavy nunca han volado en forma combinada, sin embargo ya se han realizado varios ensayos de vuelos suborbitales de la nave espacial.

El plan original establece que el propulsor Super Heavy se debe separar de la nave a los tres minutos del lanzamiento para amerizar en el Golfo de México.

Starship, que tiene seis motores propios, continuará hasta una altitud de unos 240 km, completando casi una vuelta a la Tierra antes de amerizar en el océano Pacífico unos 90 minutos después del lanzamiento.

"Si llega a la órbita, eso será un éxito enorme", dijo Musk el domingo.

"Si nos alejamos lo suficiente de la plataforma antes de que algo salga mal, entonces creo que podría considerarlo como un éxito", agregó el magnate. "Solo no explotes la plataforma de lanzamiento".

"La carga útil de esta misión es información. Información que permitirá mejorar el diseño de futuras construcciones de Starship", explicó Musk. "