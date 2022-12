Happy Xmas de John Lennon, el oscuro origen de la canción que es tendencia en Tik Tok

John Lennon fue un músico, multiinstrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX y fue él que por medio de su música dio a conocer problemáticas e hizo fuertes críticas al sistema social del mundo.

En cada Navidad y Año Nuevo retumba en las estaciones de radio una de las canciones más icónicas de Lennon: Happy Xmas, sin embargo, al tratarse de una canción que habla de las celebraciones navideñas, tiene un trasfondo sensible, real y triste.

Te puede interesar: ¡La Verbena Navideña llegará al Zócalo! Conoce todo lo que tiene preparado para ti

El video en la plataforma de Youtube cuenta con una advertencia de contenido restringido ya que fue catalogado como ofensivo e inapropiado para ciertos públicos, sin embargo, es una muestra que enmarca la realidad que viven millones de personas, desde la pobreza, la desigualdad, la guerra, el desplazamiento forzado, el hambre y la enfermedad.

Pese a ser una canción que salió en el año de 1971, a cincuenta años de su lanzamiento, actualmente y durante esta temporada decembrina se ha vuelto tendencia en TikTok; en el que millones de usuarios la utilizan en sus videos, pero al darse cuenta de lo que realmente habla esta canción, no tardan en quedar sorprendidos por el significado que les causa.

#parati #fyp ♬ sonido original - La mejor Camilista💗 @soyeduarda17 El verdadero “War is over” #viral #medstudent #medicina #warisover #uanl ♬ original sound - 김모모^^ @samuuuuu15 XFIN PUEDO HACER ESTE TIKTOK, YA APROBAMOS🙏🏼😮‍💨 #fyp





La historia detrás de Happy Xmas

Pese a que esta canción suena como un tema navideño, Lennon buscó que el mensaje principal llevará sus ideas filosóficas y su protesta contra la guerra.

En algunas versiones durante el minuto 1:15, hay una línea de esta canción en la que John Lennon se escucha decir “the road is so long”. (“El camino es muy largo), esta línea se transcribió como “the world is so wrong” en la contraportada de Shaved Fish –el primer disco recopilatorio el que figura el tema– y que al parecer sí se publicó de esta forma de manera intencional. Es por eso que en distintas versiones se canta como “the world is so wrong”, (el mundo está tan mal), una expresión y visión del cantante que transmitió en esta canción.

Esta canción fue publicada como sencillo y lanzada el primero de diciembre a finales de octubre de 1971, en ella participó un coro de niños procedente del Harlem Community Choir. La letra se basó en una campaña de propaganda de finales de 1969 por parte de John y Yoko Ono quienes publicaron el lema “War Is Over (If You Want It)”, que se traduce al español como “La guerra ha terminado (si tú quieres)”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por John Lennon (@johnlennon)

Te puede interesar: Luces navideñas, cuatro diseños novedosos

La tendencia de Happy Xmas en TikTok

Durante esta temporada navideña, esta canción no tardó en hacerse tendencia ya que miles de usuarios utilizan este trend para expresar una situación en el que dan el cierre a algo, justo con la frase “War Is Over”, dejando en claro que ese capítulo de la vida ha quedado cerrado, con el propósito de seguir adelante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la actualidad esta canción es considerada como un referente en todo el mundo y su mensaje sigue siendo tan vigente pese a que ya han pasado 50 años de su lanzamiento.

Publicado en El Heraldo de Chihuahua