4 técnicas de relajación para la cuarentena

Si el miedo, el estrés y la ansiedad se apoderan de ti durante la contingencia que ha provocado el nuevo coronavirus, es recomendable poner en práctica algunas técnicas de relajación para los momentos de crisis.

Si bien es cierto que cada persona tiene distintas formas de reaccionar ante situaciones difíciles, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y otras emociones suelen incrementar más en estos momentos, afectando la salud mental.

Expertos en prevención de enfermedades advierten que tanto los niños como los adultos están en riesgo de sufrir varias emociones debido al brote del COVID-19, que puede acompañarse con cambios en los patrones de sueño, problemas de concentración, preocupación excesiva o pánico, lo que puede ser el detonante de otros problemas ajenos al virus, como la depresión, las alteraciones de la presión arterial, entre otros.

De ahí, la importancia de apoyarse de manera oportuna en actividades de relajamiento y Diario de Querétaro comparte algunas opciones.

1. Relajación muscular progresiva

Foto: Cortesía | imeoobesidad.com

Esta técnica es ideal para reducir el estrés y la ansiedad. Incluso, contribuye a reducir sus síntomas físicos y favorece el alivio de síntomas físicos como la tensión muscular. También ayuda a relajar cuerpo y mente en caso de dificultades para dormir. De este modo, contribuye a un descanso óptimo y reparador. El método se puede aplicar con ayuda de sonidos relajantes, o bien, en completo silencio. Para ello es conveniente elegir un lugar tranquilo del hogar, en el cual podamos acostarnos boca arriba y estirarnos cómodamente.

2. Yoga y Pilates

Foto: Cortesía | yogarivas.com

Estas disciplinas combinan ejercicios físicos y de respiración, lo cual contribuye a alcanzar un estado de relajación tanto físicos como mentales. Tienen un efecto importante para momentos de crisis como el que se vive actualmente por el virus; y además, disminuyen los efectos del sedentarismo. El yoga tiene muchos estilos y niveles de intensidad. Lo ideal es empezar con posturas fáciles mientras se aumenta la resistencia. Además, es conveniente buscar orientación de cómo hacer las posturas de forma adecuada, ya que un mal movimiento puede ser contraproducente. El pilates, por su parte, supone un entrenamiento físico y mental en el que se trabajan los movimientos combinados con ejercicios de respiración y consciencia. Algunas aplicaciones móviles y vídeos en línea pueden ayudar a su práctica.

3. Visualización positiva

Foto: Cortesía | meditaryserfeliz.com

Es una forma de meditación que contribuye a una buena salud mental. Se recomienda para reducir los pensamientos negativos en momentos de crisis, cuando suele ser difícil mantener un pensamiento optimista. Esta forma de relajación es una variación de la meditación tradicional para ayudar a mejorar el estado de ánimo, los estados de fatiga y la calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple. Consiste en recrear visualmente situaciones que nos gustaría vivir, o bien, recordar momentos felices del pasado, centrando la atención en el olor, el tacto y los sonidos de eso que imaginamos. Como otras formas de meditación, conviene hacerlo en un lugar tranquilo, silencioso y alejado de distractores.

4. Dibujar mandalas

Foto: Cortesía | unmondidees.cat

Dibujar y colorear mandalas es una técnica de relajación, que además sirve como pasatiempos ahora en tiempos de cuarentena. En la cultura hinduista y budista, estos diseños simbolizan el universo; además, se consideran una buena forma de introducirse en la meditación o la consciencia plena. La palabra «mándala» significa «círculo sagrado» en nuestro idioma. Un estudio publicado en Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) respalda sus beneficios contra la ansiedad. Incluso, se sugiere que ayudan a aliviar estados de nerviosismo.

Además de las técnicas que hemos comentado, hay otra variedad de ejercicios de relajación que pueden ayudar al equilibrio emocional en momentos de crisis; como la respiración diafragmática, el mindfulness, los mantras y el taichí.

Es importante mantener buenos hábitos como alimentación saludable y ejercicio físico, así como pasar tiempo en familia y mantener una buena comunicación con los seres queridos que no están cerca.