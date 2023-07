Cuidar la salud bucal, es clave para tener una bella sonrisa

Sonreír siempre ha sido parte de la historia humana, como una de las acciones más relajantes y de conexión con las demás personas, por lo que a medida que la tecnología progresa y los gustos personales generan nuevas demandas de lo que quieren no solo de proyectarse a sí mismo, sino de corregir a través de sus rostros su sonrisa, siendo ello parte fundamental de ese progreso y necesidad.

Con el propósito de generar sonrisas no solo genuinas sino hermosas, y respondiendo no solo a las necesidades sino también a sus propios deseos de progreso y satisfacción propias, se han creado varias alternativas como Smile Dental Center lugar que se funda en la ciudad de Miami en el estado de Florida, con un propósito claro, preservar y mejorar en lo posible desde las grandes y habilidosas manos de sus médicos la sonrisas de sus clientes, pero que además tiene una inspiradora historia para quienes no creen en sus propios sueños.

Salud Cuidado bucal

Según médicos expertos en odontología tener una boca sana y unos dientes fuertes, nos ayudarán a masticar y procesar mejor los alimentos, favoreciendo la digestión y ayudándonos a mantener una buena salud general. No sólo eso, sino que además, hará que disfrutemos más del sabor de las comidas.

Las recomendaciones básicas para mantener una boca sana según expertos de Smile Dental Center son:

Cepilla los dientes todos los días esto debe ser al menos tres veces al día y durante tres minutos. El cepillo se debe cambiar cada tres meses para conservar sus cerdas en buen estado. Al cepillar los dientes, se debe hacer con movimientos suaves y cortos, tratando de cubrir todo el área de los dientes, incluso cepillando la lengua y las encías. Utilizar al menos una vez al día el hilo dental, deslizando con cuidado el espacio entre la encía y el diente. Utilizar enjuague bucal que contenga flúor para promover la salud oral. Controlar el consumo de azúcar, no utilizar blanqueamiento de manera excesiva pues desgasta el esmalte natural de los dientes. Visitar al dentista por lo menos dos veces al año.

HISTORIAS QUE INSPIRAN

La historia de éxito de Smile Dental Center, ha inspirado a otros, pues estos jóvenes especialistas en la salud bucal han luchado contra viento y marea para crecer, teniendo su mayor recomendación el marketing de voz a voz para dar a conocer su existencia a todos, era un voz a voz que parecían más los gritos de un grande que quiere conquistar el mundo y ser oído; por ello, lo que en su momento era un consultorio, fue expandiéndose hasta lograr tres nuevos centros de atención en Miami.

Foto: Cortesía | Smile Dental Center

Los tiempos de Covid-19 fueron duros para todos, incluida para los dentistas de Smile Dental Center, pero con su espíritu guerrero, dieron la batalla el cual solo un aspirante a grandes logros podría dar, por lo que en estos tiempos donde hubo una gran caída económica para muchos, Smile Dental Center solo conoció el progreso, pasando de tener tres centros de atención a diez, increíblemente logrando crecer en medio de la crisis que trajo a nuestro mundo la pandemia.

Doble Vía Los mitos y realidades del diseño de sonrisa

Aun teniendo este increíble crecimiento en Estados unidos, no se quedaron ahí, quería y desean ser grandes así que decidieron expandirse fuera de su casa y abrieron su primera clínica en la ciudad de Medellín, una ciudad que inspira la belleza y ¿Por qué no estar en una ciudad tan inspiradora e internacionalmente conocida como Medellín?, seis años de experiencia y el deseo de darse a conocer y empezar a crecer como un gran valiente, dio un paso gigantesco fuera de las fronteras estadounidenses, por lo que los médicos llegaron a Colombia con un firme propósito: darse a conocer en tierras colombianas e iniciar con entusiasmo su sueño de internacionalizarse y con entrega lo han estado logrando.

Tras esta estrellita en la frente, los especialistas han pensado ir tras México, donde desean abrir nuevas sucursales con la tecnología de punta que manejan pero sobre todo con la calidez y profesionalismo que ha sido el éxito con sus miles de clientes.

Redes Sociales:

Instagram: @smiledentalcentermedellin

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo