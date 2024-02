¡No te lleves el celular al baño! Este es el tiempo que debes permanecer sentado en el inodoro

Si eres de las personas que pasan más de cinco minutos sentado en el inodoro viendo el celular, ten mucho cuidado pues esto podría ser peligroso para tu salud.

La cirujana colorrectal, Karen Zaghiyan, señala que permanecer más de 5 minutos sentada en el WC mientras hace sus necesidades está en su lista de 10 cosas que no haría como especialista en operaciones de colón.

De acuerdo con la especialista, permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro, mirando las redes sociales, ejerce presión en la zona del recto. Esto puede causar inflamación y otros problemas como las temidas almorranas.

Y es que al sentarte se crea un efecto de vacío en el excusado y atrae las venas causantes de las hemorroides, aumentando el riesgo de padecerlas, explica.

Si pasas mucho tiempo intentando evacuar, podría ser una señal de que necesitas ajustar tu dieta o consultar a un médico.

La duración recomendada de cinco minutos no es una "ley", pero sirve como guía general. Cada persona es diferente, y algunas pueden necesitar más o menos tiempo.

Ahora, si has pasado más de 5 minutos sentado y no puedes evacuar, es importante que consideres cambiar tu alimentación incluyendo más fibra para una mejor digestión y por supuesto tomar agua.

La cirujana recomienda que si no has terminado de evacuar o ni siquiera has comenzado en esos cinco minutos, te levantes y regreses cuando realmente tengas ganas de hacerlo.