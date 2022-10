¿Tu gato duerme contigo? Eres muy afortunado, esto significa

Cada gato tendrá diferentes formas de comportarse, cómo ya sabrás son animales muy independientes así que es posible que no sean muy cariñosos y durante el día hayan estado distantes.

Hay varias razones porque a la hora de ir a acostarse, los gatos se acurrucan sobre ti, la primera se debe a la calidez humana, los gatos necesitan mantener su temperatura corporal, así que aprovechan para mantenerse calientitos. Otra de las razones es por seguridad sí has visto que tu gato se la pasa dormido la mayor parte del día, no quiere decir que no esté alerta ante cualquier amenaza, además no entran en sueño profundo.

Al dormir con un humano, pueden relajarse y dormir profundamente a diferencia de las siestas que ha tomado durante el día, esto también se relaciona con la confianza, pues los felinos se sienten amados y protegidos. Los gatos también tienen un instinto protector, también quieren enviar un mensaje a sus dueños y es que, puedes confiar en ellos y que nada malo te pasará mientras esté contigo.

Daniela Ocampo | Diario de Querétaro

Aunque estos animalitos sean muy independientes y distantes, ellos también crean un vínculo especial con los seres humanos, y si hay muchas personas viviendo en el mismo hogar ellos elijirán a quién desean demostrarle su amor.