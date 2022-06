Dios también está en Tik Tok: Heriberto García

El joven sacerdote Heriberto García Arias, vocero y sacerdote de la Diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco hablo de manera exclusiva para Diario de Querétaro acerca de lo que hoy se ha vuelto viral, sus enseñanzas de la fe católica y el conocer a Dios a través de la red social más utilizada principalmente por adolescentes y jóvenes, Tik Tok.

Desde la expectativa del presbítero, la iglesia tiene muchas fallas basadas en la creencia de la gente en la que se busca la perfección dentro de ella, "no, así no son las cosas, dentro de la iglesia tenemos errores como humanos, el único perfecto es Dios y es en él con quién nos debemos acoger, tratar de seguir su ejemplo siendo buenas personas".

Pero lo que sin duda es un boom, es el contenido que sube a la plataforma de Tik Tok donde ya cuenta con miles de seguidores, y sin tapujos el sacerdote acepta ser un influencer, "si soy influencer, pues influyó en la fe, el amor, la caridad y tantos valores que se están perdiendo, los cuales se tienen que hacer, no a través de la pantalla, pero si en casa, en la comunidad, con la familia, amigos y en general con todos nuestros semejantes".

Foto: Cortesía | Heriberto García

Desde siempre Heriberto confiesa que le ha gustado la comunicación social, desde que estudiaba la licenciatura de filosofía realizó su tesis basada con la ética en los medios de comunicación y al realizar su segunda carrera dentro del seminario, teología, su proyecto final fue acerca de los medios de comunicación dentro de la iglesia. Basado en este gusto, una vez en comunidad comenzó a realizar cortometrajes para invitar a los jóvenes de la parroquia a asistir a cursos, talleres, retiros y en general para acercarse a la fe de una manera más natural y jovial; como encargado de la Pastoral Juvenil vio que los chicos van evolucionando, la vida misma lo hace y la iglesia no puede quedarse con enseñanzas o métodos obsoletos, pues entonces no hay una real conexión con los adolescentes y jóvenes, que es sabido pasan la mayor parte de su tiempo dentro de una red social.

"A través de ver está tendencia, es como me he inmerso en el mundo digital para estar más en contacto, poder conocerlos, orientarlos, apoyarlos en sus inquietudes y acercarlos a la fe".

Su primer Tik Tok fue un gusto personal, un vídeo de charrería, pues a su ver ese tema no era muy visto dentro de la red, pero ya estando en la Catedral Central, se le ocurrió subir fragmentos de la homilía, "Yo estaba asustado, pues en una semana la cuenta subió a 40 mil seguidores, no estaba acostumbrado a esto, pero es ahí donde descubrí la necesidad de que Dios se haga viral en las redes sociales, así que dije, ¡muy bien!, esto es lo que hace falta y comencé incluso a reestructurar mis homilías".

Foto: Cortesía | Heriberto García

Su iniciativa dio frutos, pues cada día recibía preguntas de jovencitos en temas sensibles de la iglesia, "en ese punto tuve que hablar con el Obispo pues los chicos interactúan cuestionando el actuar de la iglesia y aún cuando todo eso ya lo había estudiado, debía manejar bien la información para no confundir; había miedo, pues sabes que en las redes te pueden hacer "carnitas" en un momento".

Cuando el presbítero le contó todo lo que estaba sucediendo a su superior, este pidió que se le enviará los videos y una vez analizados, Heriberto cuenta cuál fue su respuesta, "está muy bien, llegas a los jóvenes de muy buena manera, pero si te voy a decir algo, "vas a salir raspado, pero no pares", con esa respuesta a mi me dieron vuelo y ahora no hay quien me pare, pero eso sí, todo lo que publicó lo hago con responsabilidad y la cuenta se volvió colaborativa, pues aunque yo doy la cara siempre me asesoro para no regarla, aunque muchas veces eso es inevitable".

Para el Padre Heriberto la única manera de revertir los momentos complejos es a través de la paz interna, para lo cual la iglesia Católica debe acercarse más a las personas y por ello su cuenta ya es una de las más concurridas por las personas que buscan la verdad, consuelo o simplemente conocer a Dios, que alguien los escuché, entre otros motivos. "También tengo detractores como todos pero eso lo dejo en manos de Dios" finalizó.

Sus cuentas en Instagram:

@padreheribertogarciaarias

En Tik Tok:

@heribertogarciaar

You Tube:

Padre Heriberto García Arias