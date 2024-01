Se quiso dar baño de pueblo y la desenmascaran

Xóchitl Gálvez precandidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, se encontró en sus recorridos de campaña con el rapero Santa Fe Klan a quien de inmediato se le acercó con la frase “Yo te conozco cabrón” y después de esto el intérprete le da ánimos mientras le agradece a la “jefa” por ver por el barrio.

El video que de inmediato se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales, muestra a un Santa Fe bastante contrariado, pero al final el rapero menciona “Un saludo a toda la raza (…) que chido que apoya al barrio jefa, échale muchas ganas y mucho éxito. Puro Santa Fe”.

Luego de obtener millones de vistas y miles de comentarios donde muchos criticaban al originario de Guanajuato y otros mostraban su apoyo a Xóchitl por acercarse a la juventud, la verdad salió a relucir.

Y es que los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle al intérprete de “Te iré a buscar”, sí al igual que Belinda en su momento, apoyaría las campañas de los políticos, (recordemos que la ex de Nodal, se sumó a la campaña en apoyo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador).

Con cara de asombro Ángel Quezada nombre real del cantante indicó que él no la conocía (refiriéndose a Xóchitl Gálvez) “Ah no, ni sabía quién era. No pues, así me para la gente. Yo nada más le dije ‘suerte, échale con todo’. Es que yo no sé de esto. No, yo no sabía”, mencionó el artista urbano tras la insistencia de los medios por conocer si estaría apoyando a la candidata.

Ante esta revelación y después de checar con detenimiento el “espontáneo” clip, muchos aseguran que fue una estrategia de publicidad casual del equipo de Xóchitl al encontrarse (o ser avisada de la presencia del rapero) y grabar para mostrar cercanía con los jóvenes, pues aunque ella saludo muy efusivamente e incluso pedirle a Santa hacer unas “rimas”, el desconcierto de ambos muestra que en realidad no estaba planeado, pero sí sirvió para mostrar a una candidata a la presidencia cercana a los jóvenes del barrio. Usted tiene la última palabra.

