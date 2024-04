Alvarado Navarrete buscará dignificar el tianguis Las Garzas

El candidato al Ayuntamiento de San Juan del Río por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Alvarado Navarrete consideró la dignificación para el tianguis Las Garzas en caso de ganar la contienda electoral, luego de identificar que este lugar carece de un arcotecho el cual proteja a quienes acuden hasta este lugar.

Durante un encuentro que tuvo con los comerciantes de este lugar, el candidato morenista escuchó de primera mano las necesidades que se tienen en este tianguis, uno de ellos y el que dijo fue una de las principales peticiones, un arcotecho, pues durante la época de lluvias y de calor, afirmó que es cuando más le batallan los tianguistas.

Por lo anterior, Alvarado Navarrete afirmó que en caso de ser favorecido con el voto ciudadano, las mejoras de la infraestructura en este lugar serán una de sus prioridades, dado que la obra que hoy se tiene en este lugar, afirmó que no es suficiente para dignificar el espacio.

“Mira nada más cinco millones de pesos esta obra y mira nada más, ese dinero se puede reducir a dos millones de pesos, hay mucha inconformidad de la gente, la gente de este tianguis tienen una esperanza en Morena, nos han estado haciendo peticiones, yo entiendo y comprendo a los comerciantes en lo que los aqueja y sabes porque, pues porque yo también soy comerciante, porque yo también he vendido en tianguis y porque yo también sé de las necesidades que tienen, yo no dependo del erario público, lo que tengo me lo he ganado con mi trabajo”.

El candidato representante de la Cuarta Transformación afirmó que otra de las peticiones que los comerciantes externaron fue el servicio básico del agua, toda vez que no cuentan con el recurso natural para limpiar o bien, al final de su jornada los sábados y domingos limpiar, por ello, aseguró que será otra de las prioridades en caso de ganar.

“Les entiendo a todas las gentes que aquí están desde las cinco o seis de la mañana y que se van a las siete de la noche, para que el gobierno no los venga a ver o atienda en sus necesidades, se me hace meramente un agravio a todos ellos, los comerciantes piden servicios básicos, se necesita luz, se necesita agua, este vital líquido no es posible que no tenga, eso debe ser de manera inmediata”.

De esta manera es como el candidato inició con sus actividades este domingo en el tianguis de Las Garzas, pues de ahí tendría programados algunos mítines en Villas del Puente y Rancho Banthí en la zona oriente de la ciudad.