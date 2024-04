Cabrera arrancó campaña electoral

El primer día de campaña a la presidencia de San Juan del Río por parte del candidato, Roberto Cabrera Valencia trascendió desde el primer minuto del 15 de abril, con un mensaje ciudadano, diálogo con militancia y la colocación de micro perforados, además de tener el cobijo de los candidatos al X y XI Distrito abanderados del Partido Acción Nacional (PAN).

Posteriormente, durante la mañana de ayer, sostuvo una reunión con sectores comerciales, empresariales y académicos, con la intención de realizar las propuestas que tiene como anhelo de seguir en el gobierno.

Parte de su mensaje, resaltó, por ejemplo, la entrega de 20 mil becas a estudiantes, la atracción de inversiones en el municipio, la realización de obra pública y social, el mejoramiento de espacios públicos y para el deporte, entre otros. Asimismo, anunció la instalación de otros dos Centros para Adultos Mayores en la demarcación.

“Este equipo es de certidumbre y de buenos resultados. Y del otro camino: Inexperiencia, improvisación, no van a saber de lo que hablan, no van a saber de lo que hablan porque se necesita vivir San Juan, ustedes me han visto, de ahí vengo; vengo de sus colonias, de sus comunidades, de mis mercados, de mis tianguis, de mis campos que hoy sufren por la falta de agua, de ahí venimos; de la industria, de nuestras potentes industrias, de sus negocios”.

Lo arropó la dirigencia panista estatal. Foto: Cortesía / Roberto Cabrera

El candidato del PAN señaló que su máxima prioridad seguirá siendo San Juan del Río, ya que busca construir un municipio más próspero y seguro, al agregar que, aunque ya hay un camino hecho, todavía quedan muchas cosas por hacer. Aseguró que el trabajo debe continuar; además de terminar lo bien hecho, corregir lo que se tenga que corregir y construir lo que se tenga que construir, para otorgarle una mejor demarcación a las y los sanjuanenses.

También caminó las calles del Centro Histórico de la ciudad para dejar de puerta en puerta los flayers con sus propuestas, luego por la tarde se trasladó al parque recreativo Las Garzas en la zona oriente para generar su primer mitin político ante cientos de personas.