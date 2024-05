Candidata perredista Miriam Gómez atenderá necesidades sociales

La candidata a la presidencia municipal de San Juan del Río por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miriam Gómez Anaya dio a conocer que durante 15 años se ha desempeñado como activista no política en la localidad, situación por la cual conoce las verdaderas necesidades que se tienen entre la población, por ello hoy como abanderada de este instituto político, dijo que buscará presentar las mejores propuestas.

Gómez Anaya compartió que cuenta con tres años de estar integrada a las filas perredistas, pues en la contienda pasada estuvo participando como candidata a diputada local por el Distrito 10 por el mismo partido, y aunque hoy es distinta la candidatura, afirmó que no deja de ser significativa para su formación política, dado que hoy representa a nivel local al Sol Azteca pero a nivel federal, este partido, enfatizó que en coalición con el PAN y el PRI.

“Tengo tres años en el PRD, estuve en las elecciones pasadas como candidata a diputada local por el Distrito 10, fue una experiencia maravillosa y he continuado en este camino, llevo mucho tiempo de ser activista, yo soy activista no política y el presidente del partido, Diego Urías me invitó a seguir participando, pero más bien como presidenta del comité del PRD en San Juan del Río, me quede aquí haciendo cosas, ya llevamos tres años trabajando, tres años fortaleciendo el partido porque el partido viene de un desgaste tremendo y vamos a resurgir de la cenizas”.

La candidata perredista explicó que es necesario que la población sepa que ella participa sin coalición a nivel local, que es necesario que la población votante identifique que ella es la abanderada del PRD, pues por parte del PRI y del PAN, se cuenta con sus respectivos candidatos al Ayuntamiento sanjuanense por el mismo cargo de representación proporcional.

“Yo pertenezco a PRD, vamos en coalición en esta elección pero solo en las diputaciones, mi candidato a diputado es Memo Vega, es Abel Espinoza, mis candidatos federales son Germaín Garfias, al Senado, Agustín Dorantes y Lupita Murguía, ellos son mis candidatos, vamos en coalición, pero a la presidencia solo voy yo como representante del PRD, por el PAN y el PRI van sus respectivos candidatos”.

Mencionó que en esta contienda local y por el mismo cargo, sólo existen dos mujeres candidatas al Ayuntamiento sanjuanense, por ello, afirmó que buscará presentar las mejores propuestas para el municipio.

"Me describo como una mujer empoderada, activista no política, yo llevo haciendo campaña 15 años en pro de la ciudadanía, empoderó a las mujeres, hago campaña de reforestación, por la salud mental y las adicciones".