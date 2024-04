Inicia campaña Juan Alvarado

El candidato al Ayuntamiento de San Juan del Río por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Alvarado Navarrete inició campaña la tarde-noche de este lunes en la zona oriente del municipio.

Respaldado por algunos candidatos a varios puestos de elección popular por el partido guida, entre ellos, la senadora por Morena, Malú Mícher, la candidata a diputada local por el 11 Distrito, el candidato al senado por Querétaro, Santiago Nieto Castillo, Alvarado Navarrete inició con sus primeras actividades en el parque Pedregoso, lugar desde el cual, afirmó que su objetivo es la llegada de la Cuarta Transformación al municipio sanjuanense.

Al hablar de sus propuestas políticas, aseguró que el partido Morena se encuentra más fortalecido que nunca, por ello su compromiso es ganar las elecciones el próximo 2 de junio, por ello, exhortó a los asistentes a aplicar el llamado plan C, estrategia orientada a votar por todos los candidatos morenistas para dar mejores resultados con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Alvarado Navarrete dijo que conoce las dolencias de los sanjuanense, por ello, empeñado en buscar un mejor futuro y progreso para las familias de este lugar, afirmó que hará lo posible por ganar la contienda.

"En San Juan el poder de la mafia está vestido de azul, sí o no vamos a luchar contra ellos, vamos juntos este 2 de junio, a poder salir a votar a todos nuestros conocidos, vamos a expresar nuestro voto, no dejemos que nadie ni nada pueda direccionar su voto a favor de los intereses personales de todas estas personas que siempre han estado pisando nuestra dignidad que ya no aguantamos, fuera el PAN, señores".

Por lo anterior, Alvarado Navarrete afirmó que tocará la puerta de los sanjuanenses para dar a conocer sus ideas y propuestas, con el fin de ser el ganador de la próxima contienda electoral.

"Que viva San Juan del Río, haremos una campaña de propuestas de nivel y de soluciones para todos los sanjuanenses, venimos de mucho tiempo atrás trabajando, que nos hemos dado cuenta que el PAN solamente ha atropellado nuestra dignidad, que solamente han estado ellos tras sus intereses personales, por eso les digo amigos, vamos a olvidar todo, vamos a concentrarnos, vamos a hacer una campaña tierra de puerta por puerta, de escuchar a todos y cada uno de los sanjuanenses para que podamos atender realmente sus necesidades y de verdad que yo creo que todos los que aquí estamos presentes, lo vamos a hacer y saben por qué? Porque ya no queremos al PAN".