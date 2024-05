Juan Alvarado propone “Borrón y cuenta nueva”

El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por los partido Morena-PT-PVEM, Juan Alvarado Navarrete dio a conocer que uno de sus proyectos para concretar en la localidad en caso de ganar la contienda electoral del 2 de junio, es evitar el incremento en el cobro del impuesto predial en los próximos tres años, aunado a que se buscará apoyar a la economía familiar de quienes cuenten con adeudos con alguno de los organismos descentralizados del gobierno local.

“En San Juan del Río a todos los que tengan adeudos con la presidencia municipal en los órganos descentralizados, será “Borrón y cuenta nueva”, en tres años no vamos a aumentar el predial, se me hace una injusticia aumentar el predial y no darles las garantías a la sociedad que requieren”.

En los días de campañas electorales, dijo que se ha encontrado con distintas necesidades entre la población, una de ellas, adeudos por el pago del impuesto predial, por ello, dijo que tomó la decisión de evitar que este mismo tenga aumentó en los próximos tres años, siempre y cuando la gente respalde esta iniciativa mediante el voto a su favor el próximo 2 de junio.

“En nuestros recorridos hemos detectado la insuficiencia de obra pública, por lo que, en nuestro gobierno, llevaremos a cabo proyectos de manera transparente y eficiente, trabajando en estrecha colaboración con las comunidades y la ciudadanía, priorizando las necesidades más apremiantes”.

Alvarado Navarrete dijo que es momento de transformar los rezagos en oportunidades para elevar la calidad de vida de los sanjuanenses, por eso, reiteró que en su gobierno se va impulsar un programa permanente de descuentos al impuesto predial, para aliviar “la carga financiera de aquellos que enfrentan dificultades económicas”.

Consideró que debe predominar un gobierno sensible con la población, que entienda los desafíos que muchas familias sanjuanenses enfrentan, “estamos comprometidos a proporcionar apoyos reales, tangibles y significativos, lo haremos de manera responsable, quitando a los aviadores y generando beneficios, ejerciendo una administración con profesionales, no de amigos y familiares”.

En los mítines de La Llave y Puerta de Palmillas, el candidato Juan Alvarado agregó que es un hecho que mediante la inversión en infraestructura y desarrollo, se pueda construir un futuro más próspero y sostenible para todos los sanjuanenses.