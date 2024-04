Morena desaprobó formato del debate

El formato del debate y las fallas técnicas que en este mismo se presentaron, fueron las principales adversidades a las que se enfrentaron los tres candidatos presidenciales este domingo al participar en el primer ejercicio de intercambio de ideas y propuestas rumbo al próximo 2 de junio, consideró el secretario general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el estado, Israel Alejandro Pérez Ibarra.

“Yo creo que principalmente son cuestiones de formato, me parece que los temas fueron temas importantes, trascendentes, me parece que las preguntas de las diferentes regiones del país son fundamentales, representan el sentir de la gente tanto del Sur como del Norte, yo creo que lo que hay que mejorar es un poco el tema de los tiempos, me parece que la política, el debate, pues es un ejercicio dialógico y pues básicamente venimos o estamos para escuchar a los candidatos, no tanto así como a los conductores”.

El encuentro realizado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que dejó un mal sabor de boca, pues el formato impidió que los candidatos hablarán de sus propuestas e ideas, de tal manera que la población conociera de cada una de ellas.

“Me parece primero que nada que el debate pues es un ejercicio democrático en donde la ciudadanía, pues conoce y puede contrastar, no solo los perfiles, sino las propuestas, sin embargo, también debemos decirlo que me parece que hay que ajustar la cuestión del formato del debate, un formato en el cual, pues a los candidatos se les puso contra las cuerdas en cuestión del tiempo, toda vez que a veces había problema para poder terminar algunas ideas, entonces esperamos que el próximo debate si existan mejores condiciones para que puedan concluir algunas ideas los candidatos”.

Por lo que aun con esas adversidades, consideró que la candidata del partido guinda, Claudia Sheinbaum Pardo fue quien resultó la ganadora de este encuentro, pues dijo que fue quien presentó más propuestas y proyectos en distintos sentidos, como salud y educación, mientras tanto, sus adversarios, comentó que se la pasaron en acusaciones.

“La Doctora Claudia o nuestra candidata, pues es la candidata que sale ganadora porque demuestra experiencia, demuestra una participación con firmeza, con conocimiento, con responsabilidad, con un proyecto a futuro, con un proyecto de propuestas a diferencia de la candidata del PRI y del PAN, que lo único que hizo fue presentar propuestas del pasado, propuestas que regresan a un régimen de privilegios y qué pues básicamente no generó alguna novedad que pudiéramos nosotros reconocerle, en este sentido nos parece que quien gana el debate es la doctora Claudia, por mucho”, finalizó.