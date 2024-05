Mujeres serán prioridad: Ponce

“Me preocupa y me ocupa el tema de las mujeres, porque es el tiempo de las mujeres, tendremos una mujer presidenta de la República y en Pedro Escobedo no nos vamos a quedar atrás” aseguró en entrevista para DIARIO DE QUERÉTARO la candidata del PAN a la presidencia municipal de este municipio, Mercedes Ponce Tovar.

Fue la primera mujer en toda la historia de este municipio en ocupar la secretaría del Ayuntamiento y más tarde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que fue creada en el recién trienio, desde donde logró la creación de cuatro parques industriales en la demarcación.

Con experiencia en el servicio público por más de 20 años, desempeñándose en agencias del ministerio público y en el Instituto Queretano de las Mujeres, Meche Ponce señala que en su gobierno, las mujeres serán prioridad, amén de otros programas que echará a andar.

Anunció la creación de un centro denominado Por ti Mujer, donde habrá atención psicológica, orientación jurídica, orientación y apoyo para emprendedoras que quieran iniciar un negocio propio. Serán capacitaciones desde cero para que logren ser productivas y autosuficientes.

Meche Ponce dijo que en más de 30 días de campaña, además de presentar sus propuestas, ha hecho propias las que le han manifestado los propios ciudadanos, “son propuestas que salieron de platicar con la gente, salieron de ese contacto y de esa cercanía”, aseguró.

Se trata de las relacionadas a la obra pública, incremento de becas escolares, becas económicas de transporte, temas de seguridad pública, como más elementos policíacos, mayor presupuesto al rubro, capacitaciones, más patrullas, cámaras de videovigilancia para monitorear todas las comunidades, etc.

“Propongo que haya drones de seguridad justamente para que estén monitoreando las diferentes instituciones de todos los niveles en Pedro Escobedo para que nosotros, como padres de familia, sigamos con la tranquilidad de que nuestros hijos que están bien al interior de una escuela y sentirnos seguros también” dijo.

Por último, pidió el voto, “este 2 de junio voten por mí porque tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo las ganas y no les quede la menor duda que vamos pa´delante con Pedro Escobedo”.