No a la violencia y el terror: Roberto Cabrera

No permitiremos que en San Juan del Río se siembre violencia o terror, advirtió Roberto Cabrera Valencia, candidato a presidente municipal de San Juan del Río por el Partido Acción Nacional (PAN), quien confirmó que fue presentada una denuncia ante la Fiscalía del estado por el delito de daños, tras lo que calificó como un ataque directo a su campaña electoral.

En rueda de prensa en la sede estatal del blanquiazul, recordó que este jueves a las 00:41 horas fueron quemadas dos unidades vehiculares con las que se promocionaban sus eventos de campaña y detalló que una de las unidades quedó totalmente calcinada y la otra con daños severos, y destacó que no hubo personas lesionadas.

Policiaca Queman vehículos de perifoneo panista

Insistió en que se trató de un ataque directo a la paz y tranquilidad de los sanjuanenses y queretanos, y aclaró que la denuncia fue presentada por el propietario de las unidades; además, aseguró que como candidato se ha enfocado a impulsar una campaña de altura y con respeto a los contendientes por el mismo cargo.

“Esta campaña nuestra, de todos, de las y los queretanos, de los sanjuanenses, sufrió un atentado, un ataque, luego de que dos unidades de perifoneo fueron quemadas, como consta en videos. Se aprecia que dos sujetos llegan caminando al domicilio en la calle Leopoldo Peralta número 5, en la colonia Salvador Gómez Centeno, a las 12:41 de la mañana, con bombas molotov”, indicó.

Cabrera Valencia reprobó que se “manche” el proceso electoral con estos hechos de violencia, y añadió que hace unos días cuadrillas de menores de edad han retirado lonas de varias localidades, lo cual también consta en videos, y afirmó que se presentará la denuncia correspondiente. Además, apuntó que la semana pasada algunos militantes de Morena intentaron confrontarlos; sin embargo, no respondieron a las agresiones.

“No caímos y no vamos a caer en provocaciones, así no somos los sanjuanenses, a los de San Juan no nos gusta eso y quien hace estas circunstancias tan reprobables, tan deleznables, se nota que no quieren a San Juan, no conocen nuestra gente y no cuidan nuestras familias. No vamos a permitir que vengan a sembrar violencia o terror en nuestra tierra”, precisó.

Elecciones 2024 Roberto Cabrera por encima de la preferencia electoral: Domínguez

Precisó que no se engancharán en discusiones con la militancia, aunque insistió en que hay intimidaciones en diversas comunidades, como El Organal, donde menores de edad están descolgando lonas por las noches.

Además, subrayó que no hay queja sobre las críticas en contra de su gobierno, sino de las agresiones que han sido víctimas, y precisó que, en lo personal, no solicitará seguridad, como anunció el vocero del PAN en Querétaro.

“No vamos a soslayarlo, tampoco, tendremos que platicar, estaremos atentos, pero no he recibido ninguna agresión personal, esto es cobarde, artero, al amparo de la madrugada, de la oscuridad, eso lastima mucho”, puntualizó.