Quiero mandar un mensaje de esperanza, porque es aquí donde se vive con más miedo: Xóchitl Gálvez

Fresnillo, Zacatecas. La candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazon por México, Xóchitl Gálvez, mandará un mensaje a los mexicanos en el primer minuto del viernes, en su arranque de campaña, desde el lugar donde la gente tiene más temor por la inseguridad.

Así lo manifestó al llegar al hotel donde se hospedará la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, quien arrancará este viernes con una caminata denominada “Por un México sin miedo”.

Tiene planeado recorrer las calles del centro de Fresnillo desde el Jardín de la Madre hasta el viejo palacio municipal, con veladoras en señal de luto.

Xóchitl Gálvez llega por sorpesa a hotel donde se hospeda personal de logística. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

“A dos horas de empezar, acabo de estar con una familia que ha sufrido mucha violencia y me han contado tres jóvenes asesinados en esa familia y la verdad es que si te oprime el corazón, ya no salen ya no visitan a las familias a las ocho de la noche se encierran y es muy triste porque las familias han vivido la inseguridad”, dijo Gálvez.

Estás en territorio apache Xóchil, se le preguntó: “ estoy aquí porque es el lugar donde la gente tiene más miedo y quiero mandar un mensaje de esperanza”.

La candidata presidencial dijo que ella se para donde el presidente no va “estaré donde la gente quiera ser escuchada, ahí estaré”.

Pocos minutos después, arribó al hotel Santiago Creel Miranda, coordinador de campaña de Xóchil Gálvez, quien acompañará en este primer evento y en la caminata por la paz.