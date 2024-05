Veré como prioridad a la discapacidad; hay que destinar muchos recursos: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición “Fuerza y corazón por México”, respondió a Organización Editorial Mexicana y Yo También, un cuestionario hecho por un grupo de organizaciones de y para personas con discapacidad (pcd). Estos son sus compromisos para, de llegar a gobernar, beneficiar a las más de 20 millones de personas en el país que viven con esta condición.

En su casa de campaña ubicada en la colonia Anzures, en la que minutos antes de llegar sus colaboradores hacían una quiniela sobre por cuántos puntos ganaría la elección (y que iban de 11 a 2 puntos), Gálvez aseguró que cualquier acción para la atención de este grupo poblacional debe estar acompañada de la escucha a las propias personas con discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema y presupuesto.

Aseguró que ella misma se encargará de impulsar una perspectiva de discapacidad, para lo cual reforzará tanto el Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad (Conadis) como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred).

“Estas instituciones hay que fortalecerlas, pero sobre todo que la Presidenta las presida para que realmente se muevan los secretarios y haya acciones específicas. Yo lo encabezaría para ser una política de transversalidad con la fuerza de la Presidenta”.

Además de acciones en accesibilidad, educación, salud y trabajo, una de sus principales apuestas es la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, que incluye estancias infantiles y escuelas de tiempo completo accesibles, casas de día para personas mayores, centros de rehabilitación cercanos a las personas, personal médico como enfermeras para asistencia periódica en los hogares, por ejemplo, para revisar la correcta ingesta de medicamentos, y “escuelas para vida”, dedicadas a personas mayores, como la que tiene la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

“Yo entiendo la discapacidad como algo que te sucede cuando empiezas a tener barreras. En los adultos mayores obviamente he pensado en un sistema de cuidados distinto: casas de día, donde tú puedas llegar y decidir si quieres hacer actividades físicas porque no tienes ningún problema de alguna discapacidad, o puedes pasar el día leyendo, o escuchando música”.

“¿Qué tenemos que hacer en materia de cada una de las discapacidades y cómo las vamos atender? Eso implica un enorme gasto público. Yo sé que lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del mundo, porque me van a decir: ‘¿De dónde va a salir el dinero?’. Pero, yo le preguntaría a los mexicanos: ¿quieren poner su dinero en una refinería o en personas? Yo lo quiero poner en personas.”

La candidata presidencial dijo que prefiere poner como prioridad el bienestar de las personas a una refinería.

Eliminar barreras con un Fondo etiquetado

“La discapacidad no es un problema, el problema son todas las barreras que enfrentan, entonces (hay que) quitar barreras. Quitar barreras físicas, de lenguaje y también de actitudes, que a veces esas son las más complicadas”, arrancó Gálvez.

Para eliminar las barreras de acceso, físicas y a la información, aseguró que creará un Fondo Nacional de Accesibilidad, etiquetado, con recursos para que los gobiernos municipales, más próximos a la ciudadanía, realicen adecuaciones. También planteó la creación de lineamientos universales para homologar esfuerzos.

Propuso que del fondo se destine 80 por ciento para la accesibilidad física y 20 por ciento para la accesibilidad de los sitios web y opciones tecnológicas de los distintos gobiernos. También se comprometió a que, de gobernar, todos los portales del gobierno federal serán accesibles para pcd.





Gálvez dijo que para garantizar el derecho a la educación para todas las personas,se debe trabajar de cerca con las familias.

Educación con apoyos específicos



A nivel nacional, grosso modo, la mitad de las pcd en edad escolar no están en ninguna escuela. Y la educación con adaptaciones o “focalizada” es su segunda propuesta.

“Cada comunidad tiene necesidades específicas. Los niños sordos reclaman tener una atención muy específica porque si van a una escuela pública general no están logrando aprender español; los niños ciegos ellos sí podrían estar en una escuela más incluyente, diría yo. Una comunidad muy específica son los niños con autismo, porque hay diferentes niveles de autismo (...) niños con síndrome de Down pueden ir a una escuela mucho más incluyente”, comentó.

Para garantizar el derecho a la educación para todas las personas, expresó que hay que trabajar con las familias, para que exista la infraestructura adecuada, personal capacitado, materiales adaptados y toda una cadena de accesibilidad.

“Obligar a las familias a que manden a sus hijos a escuelas. El tema es que, ¿a qué escuelas? Te digo, me he encontrado muchos casos de autismo donde mandan a sus hijos a las escuelas y se los acaban regresando a casa, porque les dicen: ‘Aquí no es guardería’”.

Gálvez dijo que mantendría la principal propuesta de educación especial del Estado: los Centros de Atención Múltiples (CAM) para los casos que así lo requieran, y además que estos centros podrían ser usados como un sistema complementario por la tarde.

Para garantizar el derecho al acceso a una educación superior, mencionó que es importante dar recursos a universidades.

Para impulsar a la organizaciones civiles, Gálvez dijo que condonará impuestos a personas con discapacidad.

Trabajo con deducciones fiscales para empresas

Como tercer propuesta, la candidata habló de inclusión laboral.

“Lo primero es la preparación de las personas con discapacidad. O sea, que no lo vean como capacitista, ¿no? O sea como: ‘Ay, pues sí, pobrecitos, les vamos a dar un espacio’. No. Que realmente las empresas sepan que las personas con discapacidad tienen talentos y capacidades al igual que una persona que no sufre discapacidad”, dijo.

Para ello, más que impulsar una cuota obligatoria en empresas, propone condonar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), para todas las personas con discapacidad que ganen menos de 20 mil pesos, cinco mil más que su propuesta para la población en general.

Para evitar fraudes por parte de empresarios, propuso que sea la sociedad civil especializada la que verifique que realmente la persona viva con discapacidad.





"Mi política pública va a ser salud pública, seguridad pública, educación pública", dijo la candidata presidencial en la entrevista.

Violencia hacia mujeres con discapacidad

En México viven 11 millones de mujeres y niñas con discapacidad que viven hasta 10 veces más violencias y les cuesta mucho más trabajo denunciarlas. Para Gálvez la solución podría comenzar con tener atención en municipios para todas las pcd: para atender sus denuncias primero y luego para que reciban un acompañamiento especializado con abogadas, médicas legistas, psicólogas y trabajadoras sociales.

“De aquí a que llega un policía estatal a atender un tema de violencia de una mujer, no, hombre, va a tardar horas. Entonces (en todas las alcaldías) módulos de atención a la violencia hacia las mujeres. Y ahí mismo tiene que haber una atención a las personas con discapacidad”.

Sociedad civil en todo

Gálvez reconoció la labor que las organizaciones de la sociedad civil realizan día con día. Según el Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo 2023, de Cemefi, de las más de 48 mil organizaciones de la sociedad civil del país, un tercio (27.96%) trabajan con y para personas con discapacidad. Propuso ampliar su deducibilidad de impuestos.

“(Hay que) volver a confiar en la sociedad civil. Este gobierno lo que hizo fue hacerlas a un lado diciendo que eran corruptas, que no hacían un trabajo. Hacen un trabajo impresionante que, a diferencia de lo que hace el gobierno, estas organizaciones le ponen corazón. Muchas de la iglesia, ¿eh? tanto de la Iglesia Católica, protestante, evangélica, en fin, cristiana, la comunidad judía”.

“Mi política pública va a ser salud pública, seguridad pública, educación pública. Para mí esto va a ser la prioridad, no las obras faraónicas. Todo esto que estoy planteando requiere recursos, y hoy lo que no se ha puesto son recursos en estos temas, no se ven como prioritarios. Yo sí los voy a ver como prioritarios”.