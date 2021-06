Cae gasto en salud a 26 mil pesos por persona

Durante 2021, el Estado destinará 26 mil 267 pesos a la salud de cada mexicano, lo que representa una contracción de 36 por ciento en relación al dinero que se gastó el país hace 10 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el ejercicio del presupuesto federal en salud arrojó que en 2011, el gobierno asignó 40 mil 879 pesos para cuidar la salud de cada residente en el país.

Sociedad IMSS reanuda servicios médicos que había suspendido por Covid

Para 2021, un año después del azote de la pandemia, el gasto per cápita en salud se ubica 14 mil 612 pesos por debajo de lo que se destinó hace una década, lo cual incrementa el porcentaje de recursos que destina cada mexicano de su propio bolsillo para atender su salud.

Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas en CIEP, aseguró a El Sol de México que "el sistema de salud, por su naturaleza, tiene que estar vinculado a variables demográficas y epidemiológicas, es decir, tomar en cuenta la cantidad de población que tiene el país, pero también cuáles son sus necesidades de salud".

Por separado, Xhail Balam, investigadora del Programa de Gasto Público y Obra Pública de México Evalúa, abundó que un gasto per cápita menor significa: servicios deficientes, menos medicina, que no se contrate personal médico necesario, no construyan hospitales o clínicas, una reducción de la calidad de los servicios médicos que recibe la población, entre otros.

"No me sorprende (que el gobierno federal destine menos recursos en la materia), porque hemos visto como el gasto en salud se ha estancado en los últimos años. Gastamos muy poco en México, menos de la mitad de lo que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico". Según ese organismo, México es el segundo país donde sus habitantes tienen que poner más dinero de su bolsa para solventar sus necesidades de salud. El gobierno sólo cubre 59 por ciento de lo que destina cada mexicano para cuidar su salud en un año.

Senyacen Méndez coincidió en la brecha que existe en el gasto público desde hace al menos una década, donde sólo en 2020, el presupuesto al sector salud se redujo casi cinco mil millones de pesos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países deberían destinar seis por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a sus sistemas de salud.

"Entre 2010 y 2021, México sólo ha destinado entre 2.5 por ciento y 2.9 por ciento de su PIB anual, esto es la mitad de la sugerencia internacional", apuntó la especialista del CIEP.

Por subsistema de salud, los trabajadores de Pemex y los elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) son los más afectados por los recortes, pues tienen 47 por ciento menos recursos, es decir, 11 mil 690 pesos para cada uno.

En 2011, tanto Pemex, como la Sedena y Semar, invertían 24 mil 542 pesos per cápita, mientras que para 2021 sólo destinaron 13 mil 293 pesos.