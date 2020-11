Gobierno anuncia protocolos para Buen Fin 2020 ante pandemia

En medio de la pandemia por Covid-19 se celebran los primeros 10 años del Buen Fin, y para que se puedan llevar a cabo de manera segura, el Gobierno Federal anunció que el principal objetivo será el cuidado de la salud.

Por tanto, para evitar aglomeraciones, esta décima edición abarcará más días, será del 9 al 20 de noviembre.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, detalló que este año existen tres expectativas:

Cuidado de salud y cumplimiento de medidas sanitarias.

Consumo responsable, que este programa no sea fuente de endeudamiento.

Adelanto de primera mitad de aguinaldo a trabajadores del gobierno; será el 9 de noviembre cuando se haga el pago, así lo informó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

La funcionaria de Economía detalló que desde su creación, El Buen Fin tiene como objetivo el apoyo a la economía familiar, destinar un ahorro para el consumo de bienes, incrementar la actividad del mercado interno, fomentar comercio formal, así como el garantizar el respeto pleno a los derechos del consumidor.

Aún con la crisis por la pandemia por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que El Buen Fin 2020 podría ser el más exitoso desde su arranque.

El año pasado se obtuvo en ventas 117 mil millones de pesos, sin embargo, se prevé que este año se supere esta cifra.

El mandatario destacó que "estamos optimistas porque hay indicios de la recuperación económica, está creciendo la economía, se están creando empleos..."

Además, señaló que a pesar de la pandemia "no tenemos crisis de consumo".

López Obrador recordó que octubre fue el mes donde más empleos formales contratados se registraron, con 200 mil, asegurando que el país ha mejorado en la economía.

"No hay otro octubre desde que se tiene registro, las remesas siguen creciendo, estamos 10 por ciento arriba de lo que enviaron nuestros paisanos el año pasado y no se ha caído el consumo".

Por tanto, dijo que esta edición del Buen Fin se busca un equilibrio entre el número de ventas y la salud para evitar contagios por coronavirus.

Habrá alianza con Concanaco, Servytur y VisitMéxico, con el fin de impulsar la reactivación del turismo.

Multas a tiendas que incumplan en Buen Fin

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, advirtió que aquellas tiendas que incumplan en El Buen Fin, serán multadas.

"Vamos a proceder con multas en primera instancia, que se corrijan, al momento ha habido muy buena respuesta".

Recomendó no comprar en Alibaba, pues señaló que es la única tienda que no han podido evaluar, "sigue vendiendo dólares y no reconoce jurisdicción de México".

Asimismo, Sheffield destacó que se prevé que aumenten las orientaciones a las personas, superando las del año pasado, 50 mil por Internet y 35 mil a través del teléfono del Consumidor.

La Profeco orientará a los consumidores ante cualquier irregularidad en la página www.elbuenfin.org

Además, los clientes podrán contar con la aplicación "El Buen Fin 2020" para comparar precios en distintas tiendas comerciales, así como ubicar la más cercana con los mejores descuentos.