Se disparan pedidos de autos Ferrari pese a la pandemia

Roma, Italia | AFP.- El pedido de automóviles de lujo Ferrari se disparó pese a la crisis mundial desatada por la pandemia de coronavirus, indicó este jueves el fabricante italiano.

Los cinco nuevos modelos presentados por Ferrari en 2019 "han sido recibidos con entusiasmo por el mercado" y "respaldan nuestra cartera de pedidos para 2020, que sigue siendo la mejor en absoluto", aseguró Louis Camilleri, presidente ejecutivo de la célebre marca durante la junta de accionistas celebrada en Amsterdam.

"Nadie sabe cuándo terminará" la situación de emergencia del coronavirus, "pero lo importante es estar listo y Ferrari está listo para reanudar la producción", agregó.

Camilleri recordó sobre todo "los resultados récord de 2019, que han permitido a todo el grupo de encarar el futuro".

Los resultados trimestrales del grupo serán presentados el 4 de mayo, fecha en la que se espera reanudar la producción de la planta de Maranello, en la región de Emilia-Romaña, si las autoridades italianas la autorizan.

Ferrari is now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers. Practical solutions for immediate aid where it is needed. #Ferrari https://t.co/ADIg28uYhK pic.twitter.com/cfYNiNHa7E — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 16, 2020

El presidente de Ferrari, John Elkann, heredero de la familia italiana Agnelli, quiso por su parte enfatizar que la principal prioridad del grupo es la seguridad del personal.

Como solicitado por sindicatos, expertos y científicos, el fabricante elaboró un plan llamado "Back on Track" (Volver a la pista), para la reapertura gradual y segura de la fábrica de Maranello.

Mientras tanto, Ferrari se lanzó en la producción de válvulas para respiradores necesarios en los hospitales con el fin de participar en el esfuerzo colectivo de Italia para combatir la pandemia.

