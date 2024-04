Secretario general electo de sindicato de Pemex exige ratificación por parte de la STPS

“No necesitamos una mesa de trabajo. Solo requerimos que nos entreguen la Toma de Nota como secretario general electo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Hay un ordenamiento legal, una sentencia y un apercibimiento al Presidente de la República, porque la Secretaría del Trabajo no cumple”.

Así lo manifestó Rubén Choreño Morales al retirarse este mañana al filo de las 11:20 horas del plantón y bloqueo que hicieron por casi tres horas en el Periférico, frente al edificio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para exigir la Toma de Nota que no les entregan.

“Nos retiramos porque no hay respuesta de la STPS y por no desgastar a la gente que me acompaña que son las y los trabajadores jubilados. Y sobre todo, para no causar daño a la ciudadanía; pero el bloqueo fue porque no hay respuesta del gobierno federal”, dijo a El Sol de México.

Recordó que desde el 17 de enero de 2019, en una asamblea general extraordinaria en el STPRM, “salimos electos por primera ocasión, con una nueva visión que le daba al trabajador real del sindicato petrolero; pero ya llevamos 5 años y medio en la lucha”.

“Hemos llevado paso a paso el reconocimiento legal por parte de las autoridades judiciales y es la Secretaría del Trabajo que se niega a cumplir su trabajo”.

Sostuvo que el interés es meramente económico. “Los trabajadores han sido saqueados con miles de millones de pesos. Mi puesto anterior fue como director jurídico nacional del Sindicato Petrolero. Durante 5 años les entregué miles y miles de millones a Ricardo Aldana y al hoy finado Carlos Romero Deschamps”, recordó.

Trabajadores petroleros protestas frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Periférico. Foto: Omar Flores / El Sol de México

También dijo que “en su momento tendrá que rendir cuentas, Ricardo Aldana Prieto, quien por años fue tesorero sindical. Él debe de responder del dinero de los 98 mil trabajadores de planta sindicalizados, más los transitorios y jubilados”.

“Ayer hicimos presencia en la STPS. Y la respuesta de Carlos Brito, secretario particular del titular Marath Bolaños, nos entregó una hoja en donde dice que hace dos años hubo elecciones”, comentó.

Se refería al simulacro que hizo la propia dependencia en mayo del 2019, “pero nosotros resultamos electos seis meses antes”, dijo en entrevista.

"La STPS no cumple con su trabajo"

"Hoy miércoles, me ofrecieron una mesa de trabajo. Pero no sé qué mesa de trabajo. Sólo necesitamos que nos entreguen la toma de nota que nos corresponde. Hay un ordenamiento legal, una sentencia y hay un apercibimiento al Presidente de la República porque la STPS no cumple con su trabajo”.

¡No entiendo sí el presidente López Obrador, va a permitir esta clase de violaciones a las leyes!, afirmó.

“Vamos a insistir hasta que haya una respuesta. Vamos a pedir que vengan más trabajadores. Hoy no los requerimos porque hay represalias, los corren de su trabajo. La mayoría de los trabajadores que están aquí son jubilados, ya no les pueden hacer nada en materia laboral”, comentó.

Adelantó que como secretario general del STPRM electo, “citará a una convención nacional para tomar lo que nos pertenece en su momento. Y vendrán de 4 mil a 5 mil petroleros para hacer el cambio de Comité Ejecutivo Nacional”.

“Queremos hacerlo de la manera más pacífica. Así será el cambio del viejo sindicato al nuevo STPRM”.

Dijo que “no tiene contacto con Ricardo Aldana. Se resisten a dejar el lugar. Siguen con todos sus negocios sucios”.