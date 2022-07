Apps de citas, la trampa perfecta para el amor... y los estafadores

Las aplicaciones de citas se han convertido en un arma de doble filo. Por un lado ofrecen la oportunidad de encontrar el amor detrás de un clic (o un swipe), pero también los usuarios corren el riesgo de ser estafados.

Sandra conoció a un chico por medio de Facebook Parejas, después de dos citas él le pidió que le prestará su cuenta bancaria porque necesitaba recibir un depósito de 10 mil pesos, una petición que le pareció extraña.

Oswaldo de Gracia, especialista en fraude de Featurespace, dijo a El Sol de México que ésta es una de las principales estafas dentro de estas aplicaciones, ya que se usa para lavar dinero o mover sumas ilícitas.

En el caso de Sandra, su cita le contó que era empresario y que tenía varios negocios, de uno de ellos recibiría la suma.

“Me dijo que le prestara mi cuenta, que ahí me iban a depositar y luego yo hiciera la transferencia a otra cuenta. Se me hizo raro, pero para que no hubiera problema le respondí que lo revisaría al día siguiente con mi contadora y que le pasaría entonces el número de cuenta”, según contó a este diario.

En ocasiones, las víctimas suelen recibir un beneficio económico en estas operaciones, explicó De Gracia. Por eso y por otra serie de engaños suelen caer en estas trampas y son inconscientes de que están cometiendo un delito y pueden meterse en graves problemas.

Pero no es el único modus operandi. De acuerdo con Featurespace los otros más comunes son la extorsión luego del intercambio de imágenes íntimas o invitar a la victima, por medio de engaños, a invertir en activos como criptomonedas.

En redes sociales como Tik Tok, algunos usuarios narran sus experiencias con fraudes o intentos de estafas en las apps de citas: tal es el caso de @AdryLoveCoach que hizo match con un chico llamado Dennis en Facebook Parejas, supuestamente de Singapur.

La tiktoker narró que el usuario de inmediato se presentó como arquitecto e inversionista en criptomonedas, y sin que pasara mucho tiempo de la conversación la invitó a participar en este negocio.

“Cuando hablan de criptomonedas ahí es bandera roja porque es una probable estafa”, narró la usuaria en su video.

Pati Benítez, otra usuaria de la red de videos, señaló que hay diversas historias que los estafadores usan, además de invitar a sus víctimas a invertir en negocios inexistentes o fraudulentos, les envían supuestos regalos con dinero en efectivo que inventan que se quedan atorados en aduanas y deben hacer un depósito para que pueda llegar. Otra estafa común, agregó, es que inventan tener problemas con tarjetas y bancos y que requieren dinero para atender una urgencia.

El especialista de Featurespace refirió que los estafadores buscan normalmente personas vulnerables y se aprovechan de ellas para obtener siempre un beneficio económico, lo cual les ha resultado más fácil con las plataformas de citas porque pueden intentarlo con varias personas.

“Las estafas amorosas existen desde siempre, lo que pasa que antes para un delincuente era más tardado conseguir la confianza de su víctima y el beneficio económico, lo que pasa ahora con las apps de citas o cualquier otra plataforma es que son canales que facilitan este tipo de tareas”, comentó.

De acuerdo con la empresa tecnológica, las estafas mediante estas aplicaciones han crecido siete veces en el último lustro y se han duplicado en los últimos dos años, aunque De Gracia indicó que es difícil conocer una cifra real porque todavía hay muchos usuarios que cuando caen en una situación como ésta prefieren no denunciar por pena u otro motivo.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

La mitad de los internautas en México ha ligado mediante las nuevas plataformas, de acuerdo con el reporte El amor en los tiempos de las Telecom, de la consultora The Competitive Intelligence Unit.

Las apps más utilizadas por los mexicanos son Tinder y Bumble, con 72.6 y 47.9 por ciento de penetración.

De acuerdo con Tinder, las estafas sentimentales supusieron más de 300 millones de dólares en 2020 en Estados Unidos, debido a que los delincuentes parecen auténticos, atractivos y cariñosos, incluso pueden tener una cuenta real de Instagram. La plataforma señala diversos elementos que pueden ser de alerta, como que el match pida demasiado pronto comunicarse por otro medio, evite las citas en persona, solicite demasiada información personal o haga hincapié en sus obstáculos financieros. Tinder pide a sus usuarios que siempre verifiquen datos y, sobre todo, que eviten dar dinero en cualquier caso.

En el caso de Bumble, Javier Tuirán, director de Comunicaciones de la plataforma, refirió a El Sol de México que han notado un incremento en reportes debido a que los usuarios son cada vez más conscientes de este tipo de estafas, en gran medida a raíz del documental de Netflix El estafador de Tinder. Bumble implementó la verificación de foto para que las personas tengan certeza de que el perfil es real.

Facebook Parejas implementó un Centro de Ayuda con consejos. “Para detectar y eliminar contenido infractor de nuestras plataformas nos apoyamos de inteligencia artificial y un equipo de más de 40 mil personas, especializado en seguridad”, respondió la plataforma a este diario.