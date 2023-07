¿Conectas y desconectas tu celular? Esto te interesa

Como ya sabemos, los aparatos tecnológicos se han vuelto indispensables en la vida cotidiana de las personas, ya sea por motivos laborales o simplemente para estar en contacto con familiares y amigos, es por eso que es importante contar con un buen dispositivo.

Expertos en tecnología compartieron cuáles llegan a ser los daños que sufren los dispositivos a causa de un mal uso del propietario, te contamos algunos de ellos.

Una pregunta que tal vez te has llegado a hacer es qué pasa si conectas y desconectas tu celular, al momento de estarlo cargando y si esa práctica daña la batería.

La respuesta a esta pregunta es NO, y es que, expertos determinaron que los nuevos dispositivos cuentan con un sistema de carga inteligente que ayuda a regular la cantidad de energía que inyecta a la batería.

Gracias a esa tecnología, los usuarios pueden estar conectando y desconectando su dispositivo, las veces que quieran, esto, sin correr el riesgo de dañar la batería de su equipo. Los expertos dijeron que los nuevos dispositivos están diseñados para soportar conexiones y desconexiones de manera segura.

Sin embargo, si no tienes el cargador original de tu celular, este no proporcionará la carga adecuada, incluso pudieras tener problemas de seguridad, en estos casos, los dispositivos pueden presentar daños graves como sobrecalentamiento, sobrecarga o cortocircuitos, por lo que te recomendamos usar los accesorios certificados por la marca.

