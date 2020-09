A sus 21 años de edad, Leon Leiden ya tiene su propia disquera

Cantante, compositor, instrumentista y productor, estos son algunos de los cargos actuales de Leon Leiden, un joven de origen mexicano y alemán, que como pocos, tuvo una visión global de lo que la industria musical significa y más allá de la fama y los reflectores, se preocupó por cultivar su propuesta, llegando a este negocio, con bases firmes y es que según cuenta en entrevista a El Sol de México, su conexión con la música, empezó desde muy temprana edad.

“Yo vengo de una familia que se ha entregado completamente a la música, mi mamá es investigadora musical, sus hermanos son músicos, tienen un ensamble, mi abuelo literalmente conoció a mi abuela por la música. Yo a los 5 años agarré el violín por curiosidad propia y toqué en orquestas, en clases particulares, en recitales. De ahí me clave con la música electrónica y ahí es donde empiezo a investigar la parte de producción, ha sido un largo camino, pero ahora estoy llegando a un momento en el cual entiendo realmente qué quiero hacer y qué es lo que la gente percibe de lo que estamos haciendo”.

Gossip Joss Favela busca concretar su camino como intérprete

El artista asegura que este entendimiento de saber quién es en cuestiones musicales y como quiere llegar al público, le ha ayudado a poder involucrarse en todos y cada uno de los procesos requeridos para crear canciones.

“Yo no me encasillo en una parte del proceso, sé que hay gente que se especializa en composición, producción, me considero como alguien que ve todo el proceso como una sola actividad. En inglés le dicen control freak, a esta persona que le gusta controlar todas las cosas, tal vez soy un poquito así, por eso lo hago, pero esa es la manera en la que me siento muy satisfecho”.

Gossip Micro TDH y el movimiento urbano en Venezuela

Gracias a la experiencia adquirida, el cantante crea la disquera LailaRecords. “Mi intención es apoyar nuevo talento. Es una casa para que los artistas puedan realizar sus proyectos”, destacó.

Actualmente, León Leiden se encuentra promocionando el sencillo,Gitana, una canción que nació de forma muy particular, abrazando la opción que da la red social TikTok, de poder generar duetos a la distancia en forma de video, para permitirse descubrir a cinco talentos emergentes que lo acompañan en esta aventura. “En la rola puedes escuchar plasmada la esencia de cada una de estas personas, YungDupe, Salma, Charly Romero, Jeis y Pao Alvarado, creo que eso es lo que la hace tan especial, rompiendo también con el miedo que tenía de cantar mis rolas”.