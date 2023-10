Aleks Syntek se aleja de la polémica con gran fiesta

Para Aleks Syntek tres décadas de trayectoria han sido como una “montaña rusa”, con subidas y bajadas en las que el rechazo lo han impulsado a nuevamente tomar vuelo y saltar.

Tras estar el ojo del huracán mediático, el compositor da la espalda a sus “haters” y se mantiene firme a sus principios: uno de ellos enfocado en abogar por la calidad de los contenidos que se realizan y otro en incentivar a los talentos locales a no desanimarse.

Previo a su concierto en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez este 4 de noviembre, el cantautor se sienta a platicar con DIARIO DE QUERÉTARO sobre lo que representan para él 30 años de camino recorrido dentro de la industria musical, además de hablar de su próximo concierto en Querétaro, lo que sigue para él artísticamente y lo que desea a lo artistas queretanos.

¿Qué se siente celebrar tres décadas de composiciones, proyectos y conciertos?

Es una satisfacción enorme y la verdad es que es un buen momento para llevar al público a un viaje a través del tiempo, porque la gente a veces no recuerda que hay tantas canciones que han escuchado mías y que han formado parte de diferentes etapas de sus vidas.

Ya son tres décadas y te aseguro que en algún momento han escuchado todas las canciones que presento en este show.

Hablando del concierto, ¿qué es lo que el público puede esperar?

Pues mira, este concierto dura un poquito más de dos horas, el setlist está integrado fácilmente de 30 canciones. Algunas pertenecen a soundtracks de películas, hay jingles de algunos comerciales, canciones icónicas de los noventas, luego transicionó a los 2000.

Hasta la canción de la catsup de La Costeña me la aviento en el escenario (risas).

La verdad hay de todo. Honestamente, yo creo que esta producción es la mejor que he realizado, desde los visuales hasta los vestuarios. Realmente es un show que me entusiasma, tengo un equipo increíble en batería, DJ, guitarra, acordeón. Realmente es un show que nadie se espera.

En estos años de carrera, ¿cómo has observado que ha cambiado la industria? ¿Ahora es más difícil ser artista?

Mira, la tecnología que hoy en día tenemos es maravillosa, pero siempre tendrá sus lados oscuros. Y en el caso de la globalización, las plataformas salvaron a la música a través del streaming, esa es una realidad. Las disqueras estaban a punto de desaparecer cuando llegó Spotify, Apple, Amazon y YouTube, ellas las rescataron; sin embargo, el único problema son los algoritmos.

Los algoritmos no tienen gusto musical, premian a la cantidad y no a la calidad. Yo siempre he dicho que si democratizamos la cultura, por ejemplo, en el caso de la literatura, cerrarían todas las bibliotecas, desaparecerían los libros de poesía, de historia, las sucursales de Gandhi ya no existirían, y todo el mundo se dedicaría a leer las revistas de chismes de la farándula, etcétera. Ahora, en el caso de nosotros, de la música, es el algoritmo el que elige quien es el que formará parte de las playlists, quien se encuentra en ‘tendencia’ gracias a plataformas como TikTok, y claro, ahí predominan canciones pegajosas, con 10 segundos que funcionan para un challenge, pero ¿qué pasa con los jóvenes que tienen el potencial para ser los nuevos Juan Gabriel, Vicente Fernández, Manzanero o José José? Ellos se quedan sin el apoyo de la infraestructura por parte de la industria y las audiencias los castigan con su indiferencia.

En este caso, ¿que pudieras aconsejarle a los artistas emergentes, especialmente a los queretanos?

Sean atemporales. Están en un momento en el que ya no les tocó tener que ir a tocar puerta por puerta de las radios o de las disqueras. Ahora, cualquiera se puede hacer famoso, pero no cualquiera puede ser trascendente o memorable. No busquen el éxito efímero, ese se evaporará en segundos. Confíen en ustedes, en sus proyectos, en su pasión. No sigan la moda, hagan lo que a ustedes les nace hacer y jamás se van a equivocar.

Hoy yo que celebro tres décadas de trayectoria y que les puedo dejar de testimonio es que este trabajo es de perseverancia, constancia y mucho crecimiento. Yo todavía siento que me falta camino por recorrer, mucho que explorar y explotar de mi lado artístico, así que no coman las ansias y tomense el tiempo que necesiten.

Yo siempre me tomo tres años entre cada álbum, y sé que hoy en día hay quienes se preocupan de que la gente se olvide de ellos porque no están lanzando una canción por día o por semana, pero yo realmente creo que ``más valen pocas palabras lanzadas pero que le hablan al alma, que un par de rimas pegadizas que el día de mañana no me dirán nada´´. Sean profundos, apuesten por un trabajo que perdure para siempre, no sólo por un período de tiempo.

Finalmente, ¿qué es lo que sigue para los próximos ‘30 años’ de Aleks Syntek?

Actualmente, lo que he estado haciendo por mis 30 años es grabar duetos de mis canciones más famosas con artistas que admiro y respeto por su trayectoria. Por ejemplo, ahorita lancé una canción con Alex Lora quien, a sus 70 años de edad y 55 años en el rock, tiene una energía envidiable. Así que seguiré grabando estos sencillos con distintos géneros musicales, el próximo tema que lanzaré es uno con Pepe Aguilar, y ya en la lista de confirmados tengo un dueto con Molotov, Moenia, DLD, Panteón Rococó, Aterciopelados, Amigos Invisibles Mijares, etcétera. Me gusta muchísimo la diversidad, porque mi objetivo no es que se escuche como una canción de Aleks Syntek con tal persona, sino el estilo de mi invitado con las palabras que yo mismo compuse. Yo creo que estos lanzamientos me tendrán ocupado por lo menos dos o tres años más, a la par que sigo con mi gira de aniversario y eso.

Para los próximos 30 años espero seguir aquí, tocando para ustedes.

Aleks Syntek se presentará el próximo 04 de noviembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de superboletos y sus precios oscilan entre los 518 pesos y mil 380 pesos, sin cargos por servicio.