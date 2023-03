Amanda Miguel dará otro concierto en memoria de Diego Verdaguer

Tras abarrotar el Auditorio Nacional, Amanda Miguel volverá a presentarse en el Coloso de Reforma con el “Siempre te amaré tour”, para homenajear a Diego Verdaguer a un año de su partida.

El concierto lo dará a lado de la hija de ambos, Ana Victoria, quienes interpretarán famosos temas como “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “No me vas a olvidar”, “Ámame una vez más”, “A mi amiga”, “La Ladrona”, “Yo no lloro por llorar” y muchos más.

“Siempre te amaré tour” es una gira que Diego Verdaguer dejó pendiente junto a Amanda Miguel, tras presentar complicaciones por los efectos del Covid-19; por lo que ahora la gira se ha convertido en un tributo al cantante argentino.

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste”, compartió la artista.

La preventa de boletos para este nuevo show que tendrá lugar el 25 de mayo en el Auditorio Nacional, saldrá el 21 de marzo en Citibanamex; un día después se podrán adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.