Ari Carrillo va por la grande del Freestyle

Lo que comenzó como una batalla amistosa entre Garza, Cacha, Dominic, Jony B, Ari Carrillo, Litzi y Lancer, se convirtió en una lucha a muerte para obtener el cinturón del Combate Freestyle, del canal Space. El vencedor del enfrentamiento de rimas fue Ari, quien se impuso en la final que se realizó bajo la modalidad de seven to punch.

“Tener el cinturón me hace sentir tranquilidad, paz. Siempre un evento de estos termina siendo cansado. Entonces cuando lo consigues finalmente te siente tranquilo”, contó el MC después de obtener su victoria.

El freestyler paso primero por una competencia general en la que obtuvo un tercer lugar en la tabla general. Eso le dio derecho a pasar a una semifinal, donde se enfrentó a Jony Beltrán. Tras ganar el encuentro logró un pase a la final donde se midió al regiomontano Garza, quien desde un principio se ubicó en el primer lugar.

“Creo que Garza ya había llegado al pick (la cima) de su nivel desde rondas anteriores. Yo para ese momento ya tenía bastante agotamiento y decía ‘quiero batallar, hacerlo bien y terminar’. Así que no considero que esa batalla fuera el mejor tiro del mundo, pero estuvo bastante buena y reñida”, afirmó.

Aún con el triunfo en la bolsa, Ari Carrillo confiesa que esta no fue una batalla sencilla pues se enfrentaba a otros freestylers de alto nivel a los que anteriormente no había podido derrotar.

“Creo que la mayoría de participantes ya me habían ganado en batallas en muchas ocasiones, entonces ya venía con la inseguridad de que siempre me ganaban. Me sentí inseguro en el momento de la competencia, pero pensé que no me tenía que presionar, ni fijando cuantos puntos conseguir, sólo tenía que rapear y llegar hasta donde fuera posible”.

Junto a Marithea, que ganó la primera fecha de esta temporada 2021, Ari Carillo viajará a la gran final latinoamericana que reunirá a los ocho ganadores provenientes de Argentina, Chile, Perú y México, quienes competirán por el título del mejor freestyler de la región.

“Pienso seguir la misma línea, pero debo explotar más mi entrenamiento, porque la preparación en el freestyle lo que hace es que te ayuda a quitar los puntos bajos, no es que te haga subir de nivel, sino equilibrar en lo que no eres tan bueno para que seas más competitivo frente a cualquier nivel”.

La final del Combate Freestyle se transmitió en el canal de YouTube de Space, donde aún está disponible. El evento Red Bull Internacional donde competirán los mejores de Latinoamérica se realizará el 11 de diciembre en Viña del Mar, Chile.