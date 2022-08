Armando Manzanero es lo que me ha inspirado: Carlos Macías

Carlos Macías es un cantautor nacido en Chiapas que recibió el año pasado, en Madrid, España, la medalla Agustín Lara por sus aportaciones a la música.

Cuando recuerda cómo empezó este camino, el primer nombre que menciona es Don Armando Manzanero “Yo tenía como 11 años cuando escuché por primera vez “Esa tarde vi llover” y mi mama me cuenta que estaba enamorado de una compañera de la escuela y que le pedí 10 pesos para comprar una canción y dedicársela”.

Su mamá le dijo que las canciones no se compraban, se escribían y desde ahí, nació su sueño de ser compositor. En el 2012 conocería al yucateco, quien le daría un consejo que jamás olvidó.

“Nunca ofrezcas una canción que no te gusta a ti. Si no te gusta, no lo hagas por compromiso, y pregúntate si te gustaría cantar esa canción”.

Tiene pendiente el lanzamiento del disco “Un pacto de silencio” de Luis Miguel y un disco con música en español de Michael Bublé.

Lo que más lamenta de la composición, es que los jóvenes creen que solo existe el reguetón y la música urbana “le dije a Don Martín Urieta, el Presidente de la Asociación de Compositores y Autores ¿cuándo van a reconocer, no a los que están de moda, si no a los que son buenos compositores? Los muchachos no conocen la obra de personas como José Alfredo Jiménez”.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Para ser un buen compositor la lectura es importante también “Machado, Cervantes, Pablo Neruda, hay que adentrarse a nuestro español que es tan bonito y que lo tratan de la chingada. México es un país de poetas, músicos y compositores. Hay que tener pasión”.

Finalmente reconoció que el estado de Querétaro es de sus lugares favoritos “la gente de San Juan tiene una complicidad preciosa. Me gustan las ciudades de Querétaro y su gente, me encanta todo a pesar de venir de un paraíso que se llama Chiapas”.