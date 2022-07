Brendan Fraser irreconocible en su regreso a la pantalla grande

El actor Brendan Fraser es tendencia en redes sociales debido a que luce irreconocible al interpretar a un recluso de 270 kilogramos en la película The Wahle de Darren Aronofsky, de la que ya se han publicado las primeras imágenes.

Debido al estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia, fueron liberadas algunas imágenes de esta historia, en la que se habla de un hombre que come sin control buscando la muerte, pues no soporta la culpa de haber abandonado a su familia por irse con su pareja gay.

Gossip Brad Pitt demanda a Angelina Jolie

En esta historia en la que Fraser es el protagonista y muestra un cambio muy importante en su físico, también veremos a Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins.

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo — A24 (@A24) July 26, 2022

Los fans de Brendan Fraser están felices de ver al actor de regreso en la pantalla grande, pues se alejó del cine por problemas personales. Sin embargo ahora reaparece con nueva imagen que refleja también una nueva etapa en su carrera de actuación, pues lejos quedaron los suspiros que arrancó por sus papeles en "George de la selva", "La Momia'' y "El diablo viste a la moda".