Alfonso Dosal protagoniza junto con Regina Blandón Sin hijos, de Netflix

Alfonso Dosal puede presumir de ser parte de dos los proyectos que más se han visto en la televisión, la serie Narcos México, cuya tercera temporada acaba de grabar y la película Sin hijos, que en su fin de semana de estreno debutó en el top cinco de Netflix.

La cinta que protagoniza con Regina Blandón sigue el romance entre Fidel y Marina, una joven de espíritu libre a quien no le gustan los niños. Para seguir adelante con el noviazgo, él finge que su hija de nueve años es su hermana, desatando una serie de mentiras que ponen en peligro su relación con ambas.

Celebridades Netflix ficha a Keanu Reeves para película y serie basadas en cómic "Brzrkr"

Este proyecto permitió al actor reafirmar su rol como padre, ya que reflexionó acerca de cómo tener un hijo determina muchas de las decisiones de una persona. Para él esta experiencia ha sido un gozo, porque siempre soñó con ser papá y considera que sus pequeños han complementado sus metas, señaló el actor en entrevista con El Sol de México.

"En mi caso particular fue increíble, porque me ayudan todos los días a aterrizar", señaló. "Los hijos de cierta manera determinan muchas cosas, yo por ejemplo tengo dos chiquitos, todavía están en primaria, entonces fácilmente me puedo mover por donde yo quiera, si quisiera me podría ir a Japón, pero llega un punto cuando ellos crecen que ya no es posible. Sí te cambia todas las circunstancias".

Por trabajo Alfonso no para, acaba de grabar Narcos México, una serie que se ha colocado como una de las favoritas del público, en este trabajo da vida a Benjamín Arellano Félix, fundador del Cartel de Tijuana.

En esta serie basada en la realidad, y sobre todo de un tema tan delicado como lo es la guerra contra las drogas, todo el equipo siente una gran responsabilidad de apegarse a los hechos históricos lo más que se pueda.

"Al final del día hay algo que reconocer sobre este trabajo y es que lo importante es el guion y la historia. Este tiempo que estuvimos trabajando, lo que nos preocupa es eso, y que las escenas se cuenten como deben ser. Tenemos un equipo de dirección alucinante, directoras y directores de primer nivel, cinefotógrafos de primera", señaló.

La serie ha contado con la participación de realizadores como Amat Escalante (ganador del Premio Ariel por Heli y La región salvaje), Alonso Ruizpalacios (Güeros y Museo) y la chilena Marcela Said (Los perros, I Love Pinochet), por lo que Alfonso asegura que cada capítulo es garantía de calidad.

Al igual que otras producciones, su rodaje se vio afectado por la pandemia, y se retomó hace apenas unos meses con intensas medidas sanitarias. Se contrató a un equipo extra que se encarga de hacer pruebas y sanitizar los espacios.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"La dinámica cambió por completo, asumiendo de entrada que esto va a ser por un tiempo. Si no queremos que esto se muera tenemos que adaptarnos", dijo. Todo el equipo se somete a pruebas frecuentes para detectar posibles casos de Covid-19. "Además del cuidado que debe haber fuera del set, porque no puedo exponer a mis compañeros de trabajo".

Una de las grandes sorpresas de esta tercera entrega fue la llegada del reguetonero Bad Bunny al elenco, hecho que fue celebrado por todo el equipo. "Él es un chavo muy prendido. Buscó a la directora de casting y le dijo que quería audicionar, ella a su vez habló con la productora, y presentó una audición. Obviamente la producción dijo 'va'".