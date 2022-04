Alfredo Adame termina su noviazgo con Magaly Chávez ¿por culpa de un pay?

Alfredo Adame aseguró que rompió su relación con Magaly Chávez, a pesar de que ya tenían planes para casarse y se encontraban en los preparativos para su unión matrimonial.

Desde el comienzo de su noviazgo se vieron rodeados por la polémica en especial por su diferencia de edad, debido a que Adame tiene 63 años y Magaly tiene 35. La noticia de la ruptura terminó por sorprender a todos, incluida a la exparticipante del programa “Enamorándonos”, ya que no estaba enterada de eso.

¿CÓMO SE DIO EL ROMPIMIENTO?

Antes de abordar un vuelo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Alfredo Adame fue cuestionado por los reporteros, en especial por la razón de no ir acompañado de su novia, momento en el que decidió soltar la revelación de que ya no eran pareja.

Las razones de su ruptura, de acuerdo con el conductor, fue por los caprichos de su pareja, debido a que tenía exigencias con pedirle que comprara postres hasta muy altas horas de la madrugada, algo que no pudo soportar.

“¿Magaly? Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa, como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que tiene el cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”, aseguró Adame. “Como puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pay de limón de Sanborns… Ya no es mi novia”.

Algunos de los reporteros aseguraron que el antojo de madrugada se debía a un posible embarazo de Magaly, a lo que Adame de manera contundente afirmó que ellos no tienen relaciones sexuales y no las tendrán hasta que estén casados.

Pese a esta aparente separación, ambos realizarán un viaje a la República Dominicana como parte de sus vacaciones, en donde Adame estableció las condiciones para que su relación vuelva a funcionar.

“Si me pide perdón, me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, explicó el conductor a los reporteros. “Ya habíamos comprado los boletos para irnos a República Dominicana y entonces por eso voy a ir, a ver qué pasa”.

Junto a esto, el también actor aseguró que ya tiene diferentes proyectos pensados al lado de Magaly al no descartar la realización de un calendario sensual y erótico como el que en su momento realizaron Niurka y Bobby Larios.

“¿A qué crees que voy yo al mar y todo el rollo? Sabes a qué voy a ponerme delgado y bien marcado… a eso voy a ponerme bien muñecote”, explicó Adame a la par de decir que no tendrá algún desnudo solo si es muy profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Adame (@adamereacciona)

Además, la pareja formará parte de un próximo reallity de la cadena Tv Azteca que llevará por nombre “¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!”, en donde un grupo de famosos serán llevados a la jungla para convivir y competir en diversos retos.

MAGALY SE SORPRENDE POR DECLARACIONES DE ALFREDO ADAME

En el aeropuerto los reporteros de espectáculos también cuestionaron a Magaly Chávez, quien se mostró más que sorprendida al saber que Alfredo Adame había asegurado que su relación se había terminado.

Sobre el supuesto berrinche negó que se trata de algo así y que en todo caso sería el conductor el verdadero berrinchudo, por lo que espera que pronto pase la situación.

“A de estar con su berrinche, él es el berrinchudo, yo no soy una berrinchuda”, explicó Magaly. “Mira yo estoy muy acostumbrada a que las cosas se hagan como yo digo, a veces hay que ‘apechugar’, a veces hay que ‘torcer el…’ no, pero si se puede complacer con algo a tu novia con algo que te pida, no le estoy pidiendo una casa, es un detallito algo para comer, entonces se molestó”.

Sobre la boda señaló que su unión matrimonial con Adame es algo que la ilusiona mucho y que incluso visualizaba conseguir con él su plan de vida de tener hasta cuatro hijos, pero debido a su edad ve esto como algo complicado.

“Yo quería cuatro, imagínense, cuatro hijos, no, a esta edad, yo tengo 35 años, a qué edad iba a terminar con cuatro hijos ya hasta los 45 yo creo o hasta más. No, yo con uno o con dos (hijos)”, explicó Magaly.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Adame (@adamereacciona)

Alfredo Adame y Magaly Chávez han informado que ya tienen muchas cosas cotizadas para su boda, en donde esperan invitar entre 200 y 300 personas, por lo que pagarán un banquete cercano a los 500 mil pesos al tener como sede la Antigua Hacienda de Tlalpan en la Ciudad de México, aunque no tienen fecha confirmada para la unión.

