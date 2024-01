Celebran en redes sociales el cumpleaños de Phil Collins

Fans celebran a través de las redes sociales el cumpleaños de una de las leyendas de rock, Phil Collins.

“¡Le deseo un muy feliz cumpleaños a Phil Collins! Tu música y talento en la batería moldeo el camino para la música actual, ¡eres una leyenda!”, “Le deseo un feliz cumpleaños número 73 a mi héroe, Mr. Phil Collins. Un tipo del oeste de Londres como yo, sus canciones marcaron mi infancia y cobraron mayor sentido durante mi adultez. Un total genio”, expresaron algunos fanáticos en X.

Celebridades Fans celebran cumpleaños número 37 de Bruno Mars

Phil Collins nació el 30 de enero de 1951 en el suburbio londinense de Hounslow. Se dice que Collins recibió su primera batería a los cinco años y desde entonces nunca soltaría la música. Diseñó su propio sistema para componer al no recibir una educación formal.

Se empezó a preparar de forma profesional a los 14 años al ingresar al instituto Barbara Speake Stage School. Sus primeros trabajos dentro del mundo del entretenimiento fueron como actor y modelo; no obstante, él consideraba que su verdadero destino era ser un músico.

Fue hasta los años 70 cuando llegó a la agrupación de rock llamada Génesis, con la cual se mantuvo hasta el 2022 que brindaron el último concierto de la banda debido la salud de Collins.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De forma simultánea, el baterista desarrolló una serie de proyectos en solitario entre los que se encuentran los éxitos “In The Air Tonight”, “This must be love”, “Another Day in Paradise” y “Against all odds (Take a look at me now)”.

También entre su discografía se encuentran los soundtracks para las cintas de Disney “Tarzan” y “Tierra de osos”.