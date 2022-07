De la calle al estrellato, así comenzó la carrera de Santa Fe Klan

Santa Fe Klan se ha vuelto uno de los raperos más reconocidos de México, el joven originario de Guanajuato saltó a la fama en años recientes, acumulando miles de seguidores en Spotify y redes sociales. Conoce cómo desde muy pequeño, se abrió paso en el mundo artístico hasta convertirse en celebridad.

Su nombre original es Ángel Jair Quezada Jasso y es originario de Guanajuato. Nació en la colonia Santa Fe, de donde tomó su nombre artístico por el que hoy es conocido. A pesar de haber obtenido premios como compositor y reunir ocho discos de estudio a lo largo de su fructífera carrera, tuvo que sortear toda una serie de obstáculos para lograr ser una estrella del rap.

¿Cómo inició Santa Fe Klan en la música?

El interés de Jair Quezada por la música comenzó desde que era muy pequeño, siendo sus padres quienes le compraron sus primeros instrumentos musicales. Al cumplir 13 años, ya tenía un micrófono y sabía grabar sus propias canciones, mientras que tuvo su propio estudio a la edad de 14 años.

Santa Fe Klan, narra que en sus primeros años gustaba de improvisar al lado de sus amigos, quienes compartían su amor por la música urbana; "Desde morrillo me gustan las cumbias y fue con lo que yo crecí, y luego en el barrio empecé a ver el hip hop, que ni sabia qué era, solo veía que bailaban breakdance, se ponían a grafitear y otros improvisaban, y me empezó a gustar".

"Me grabaron mi primera rola a los 13 años los carnales que se juntaban afuera. Me empecé a meter con ellos y me empecé a fijar con qué micrófono, con qué programa, cómo lo conectaban", platica el joven músico, Yo tenía una compu, una laptop, y con eso lo empecé a armar, empezamos a hacer canciones como salieran".

Tuvo que emplearse lavando autos para conseguir dinero

Ante la falta de recursos económicos, Santa Fe experimentó dificultades para trasladarse, por lo que consiguió empleo en donde podía para poder seguir sus sueños en la música; "Pedirle a mi jefa era algo que no se podía, entonces tenía que hacer discos, vendía discos, antes lavábamos carros, luego andábamos embolsando en las tiendas".

Actualmente, el joven Jair Quezada cosecha un éxito tras otro como Santa Fe Klan, su personalidad auténtica le ha hecho ganar miles de seguidores, en Instagram cuenta con casi siete millones de seguidores y en Spotify registra casi nueve millones de oyentes mensuales.

Algunos de sus éxitos son los temas “Debo entender”, “Te iré a buscar”, “Así soy”, “De México Song”, “Todo va a estar bien” y “Grandes Ligas”, tema con el que colaboró con Lupillo Rivera, Alemán, B-Real y Snoop Dogg, con quienes cantó en los Premios de la Radio 2021.

