Derbez invita a reflexionar el voto de este 2 de junio en video

“Vota por el México que sueñas”, expresó Eugenio Derbez en un video de casi siete minutos que subió a su Instagram en donde busca invitar a sus seguidores a salir a votar este 2 de junio.

Sin pronunciarse abiertamente a favor de un candidato para Presidente de la República, pero visiblemente indignado con la gestión de Morena, el actor de “No se Aceptan Devoluciones” realizó un llamado a los mexicanos a salir a la calle a votar por el futuro de México.

Celebridades Eugenio Derbez: "Quiero mostrar que México es mucho más que narcotraficantes"

“Entiendo de dónde viene la apatía. El PRI, Uf, el PRI nos robó y nos engañó por décadas. Luego llegó el PAN y ¡ah! Como esperábamos ese cambio, pero nada… también nos fallaron. Y estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI, ¿y qué creen? Nos volvieron a robar y fallar. Y como todos estábamos hartos, la mayoría del país votó por Morena. ¿Y qué creen? Nos volvieron a fallar. Salieron iguales o peores”, señaló el actor.

A lo largo del video, Derbez invita al público a reflexionar de qué “tal vez no exista un candidato perfecto, pero de algo de lo que sí estamos seguros es de lo que no queremos”. “Si las elecciones pasadas votaron por desesperación y no les gustó, ¡pues echémonos para afuera! Y si sí les gustó, pues voten para que se queden, ¡pero voten!”, expresó.

Finalmente, el actor expresó que deseaba volver a ver a un México unido, uno que no esta dividido entre “chairos y fifís”. “Ese es el México por el que quiero ir a votar”, finalizó.

Su video causó una diversidad de respuestas. Entre usuarios que le aplaudían la iniciativa y el mensaje que buscaba transmitir, mientras otros lo criticaban por “estar opinando y ni siquiera vivir en México”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez)

En el 2022, Eugenio Derbez fue uno de las celebridades señaladas por Diputados de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por realizar una campaña que solicitaba un cambio de ruta del tramo 5 del Tren Maya. En la queja, los diputados indicaron que era una acción que violaba la Constitución, la Ley Federal de Revocación de Mandato y la convocatoria de dicho proceso, ya que por la veda electoral, ninguna persona física o moral podía contratar propaganda en medios de comunicación para influir en la opinión del público.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Desde entonces, el actor se ha posicionado públicamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo ha catalogado como un “pseudogobernante” debido su falta de acción y control por sobre el país.