Fans preocupados por el exceso de peso de Julión Álvarez

El cantante del regional mexicano, Julión Álvarez, ha tenido diferentes problemas de salud, desde 2019 el chiapaneco ha tenido que sortear enfermedades como hígado graso, cansancio crónico, sobrepeso, entre otros, y si bien en ese año logró perder 10 kilos, su fuerza de voluntad lo abandonó y cada día se le ve con muchos kilos de más.

En reciente entrevista el intérprete de "Terrenal", comentó de manera chusca que ha tenido que acudir a ciertos trucos para lograr salir al escenario, pues prácticamente ya nada le queda, dado a que según su relato cada vez continúa su aumento de peso.

"Me toco una vez en un evento, que la camisa no me cerraba, no había donde comprar más, ni traía más grande, así que les dije, no se mortifiquen, ahorita sale y le hicimos una rajada atrás y ya me la cerré, no me quite el saco durante todo el show. Ahorita me compraron esta camisa, pues de todos mis trajes uno es el que me queda, solo uno", comentó entre risas.

Pero aunque el cantante lo tomó con humor, sus fans le aconsejaron seguir una rutina, "estas muy joven, la obesidad es una enfermedad", "tu sigues muy guapo, estés como estés, pero por salud, cuídate", son algunos de los consejos que se pueden leer en el video.

"No es de presumir y muchos me dicen andas en el medio, en la artisteada, ponte a dieta, cuidate; pero no he podido oiga, tengo que comprar ropa cada que salgo al escenario".

Al cuestionar qué hace Julión con la ropa que ya no le queda el explicó "Ahí está guardada, con la esperanza que un día me quedé".

Álvarez reconoció que muchas de sus fans le dicen que se ve bien, sin embargo él reconoce que eso no es verdad, "me dicen estás bien buenote, pero ¡mentiras!, ¿de dónde?, pero como dijo un amigo, -no estoy bonito, pero estoy de moda-", refirió entre risas.

Julión Álvarez también mencionó que ha recurrido a las fajas para fotografías, eventos especiales como las alfombras rojas,"si lo he hecho, no me gusta, me da comezón, me asfixia y es un tremendo dolor, a mí déjenme andar a gusto relajado, ellos (refiriéndose a su equipo) son los que me las compran, andan batallando entre 3 o 4 para ponermelas y en cuanto acabó ¡a la fregada!".

