Karol G cumple su sueño de cantar al lado de Alicia Keys

Karol G y Alicia Keys ofrecieron un gran espectáculo en Bogotá en el Movistar Arena.

Los fanáticos y asistentes al concierto se llevaron una grata sorpresa cuando la artista invitó a Karol G al escenario para cantar a dúo dos temas. El primero fue ‘Mientras Me Curo del Cora’, de Karol G, y el segundo fue el tema de Keys, ‘No One’. El espectáculo fue todo un éxtasis y los fans de ambas no dejaron de felicitarlas a través de unas redes sociales.

Gossip

Karol G compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotografías y videos donde homenaje a la estadounidense.

"La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo mas de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!” escribió Karol G.

La reacción de Alicia Keys a la emotiva publicación que le dedicó Karol G no se hizo esperar. La estadounidense al mensaje respondió: “my siiiiiissss!!!!! magical!!! period!! you are so special!! more vibes coming soon!!!” (¡¡¡¡¡Mi hermana!!!!! ¡¡¡Mágico!!! ¡¡Punto!! ¡¡Eres tan especial!! ¡próximamente más vibras!!!).

