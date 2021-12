"Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar", la promesa de Vicente Fernández

En su larga carrera, Vicente Fernández tuvo grandes éxitos que se fueron adaptando a los tiempos. Así, pasó de temáticas rurales como en La ley del monte, a los problemas migratorios en Los mandados, o del romance de Yo quiero ser, a la declaración explícita de Nos estorbó la ropa. Y hasta se dio tiempo para suavizar un tanto el estereotipo del macho con Que sepan todos, o A pesar de todo.

La confianza de tener un repertorio de más de cien discos grabados, le hizo pronunciar aquello de que “mientras no dejen de aplaudir yo no dejo de cantar”. Reinterpretó los éxitos de cantantes como Javier Solís, con quien grabó gracias a la tecnología el dueto Mentira, mentira; de Pedro Infante, clásicos como Hermoso cariño y hasta de Frank Sinatra, la versión en español de My way, A mi manera.

Celebridades Adelanto del libro El último rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández

Grabó temas de José Alfredo Jiménez, de quien hizo un álbum que incluye Camino de Guanajuato, Un mundo raro, Vámonos y Tu recuerdo, entre otras, así como de Agustín Lara, con temas como Mujer, Amor de mis amores y Cada noche un amor. De Cuco Sánchez, grabó éxitos como Nuestro gran amor, Las llaves de mi alma y Anillo de compromiso, y de Juan Gabriel, una versión clásica de La diferencia.

Sus canciones

Algunos de los títulos que inmortalizó en su voz fueron escritos especialmente para él y otros ya eran éxito en voz de sus predecesores.

-La ley del monte, se la compuso José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla” y es el tema central de la cinta del mismo nombre.

-El rey, de José Alfredo Jiménez ya era un éxito en voz de su autor, pero cuando la interpretó Vicente Fernández también se volvió parte fundamental de su repertorio.

-Volver, volver, volver, uno de sus grandes éxitos, fue interpretada primero por su autor, Fernando Z. Maldonado.

-Motivos, del compositor venezolano Italo Pizzolante Balbi, tiene alrededor de cien versiones y es uno de sus éxitos.

-Por tu maldito amor, De qué manera te olvido y Aprendiste a volar, son clásicos de Federico Méndez.

-Mujeres divinas, Acá entre nos y Urge, se las escribió especialmente Martín Urieta.

-Lástima que seas ajena de Jorge Massías es uno de sus temas más conocidos.

-Estos celos, de Joan Sebastian, Vale más un buen amor de Froy Ortiz y Me voy a quitar de en medio de Manuel Monterrosas, son temas de telenovelas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

-Cuando me digas, el sencillo que estrenó en diciembre de 2020 como parte de su disco A mis 80´s, supera los tres millones de vistas en YouTube.