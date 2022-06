Chris Evans por fin cambia su iPhone 6s ¡y tú te endeudas por un 13 Pro!

Una de dos: al Capitán América no le alcanza para un celular nuevo o simplemente reafirma no ser fan del consumismo. Una vez más Chris Evans ganó popularidad y fue tendencia pero no por relacionarlo con Shakira, sino causó furor tras dar a conocer que, después de siete años, por fin cambió su iPhone 6s por uno nuevo, obligado porque su antiguo móvil se descompuso, mientras muchas personas en el mundo se endeudan por un iPhone 13 Pro.

¡Así como lo leíste! Evans usaba un iPhone 6s y al parecer le tenía mucho cariño, pues usó sus redes sociales para despedirlo con un lindo mensaje, en el que a pesar de exponer las fallas y “latas” que el celular ya le daba desde hace tiempo, lo va a extrañar.

"RIP iPhone 6s. Tuvimos una buena carrera. Echaré de menos tu botón de inicio. No extrañaré la batalla nocturna de intentar que cargues. O tus fotos granuladas. O tus caídas repentinas del 100% de batería, al 15%, a completamente muerta, todo en minutos. Fue un viaje salvaje. Descansa tranquilo, amigo”, escribió el actor desde su cuenta personal de Twitter.

RIP iPhone 6s



We had a good run. I’ll miss your home button.



I won’t miss the nightly battle of trying to get you to charge. Or your grainy pictures. Or your sudden drops from 100% battery, to 15%, to completely dead all within minutes.



It was a wild ride. Rest easy, pal. — Chris Evans (@ChrisEvans) June 24, 2022 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Evans (@chrisevans)

Al parecer esta noticia sorprendió a muchos que pudieran pensar que por ser uno de los actores principales de Marvel, tiene mucho dinero como para comprarse un mejor teléfono, pero usaba un equipo antiguo que incluso quedará descontinuado.

En su perfil de Instagram colocó el mismo mensaje, pero constató el cambio de celular, donde se observan el antiguo y el nuevo celular que, al parecer, también será un gadget de la familia iPhone.

Esta no es la primera vez que Chris Evans se hace viral por su teléfono, ya que en 2019 cuando salieron a la luz algunos momentos del rodaje de Avengers: Endgame, los fans captaron un instante donde el famoso Capitán América lució portando su iPhone 6 con una sonrisa.

will always love and remember you iphone 6s thank you for being with us till your last breath pic.twitter.com/hrEotLTuYG — karel! ✿ chris eunthusiast (@eunwooxevans) June 24, 2022

Los Avengers se burlan

Tres años atrás, Chris compartió un mensaje que lo hizo blanco de burlas por Robert Downey Jr y Mark Ruffalo, sus compañeros de la saga Avengers. No obstante, la publicación convirtió al actor en uno de los famosos favoritos de activistas ambientales como Greta Thunberg, pues abordó un tema que ellos han criticado severamente por los daños al planeta que implica.

“Querida Tecnología, ¿te acuerdas de cuando en los años 90 simplemente funcionabas? No necesito características ‘inteligentes’ en mi TV, un termostato, luces, música, nevera, cámaras de seguridad y un j-dido auto. Eres como un gran grano en todos nuestros traseros. No lo vales. Firmado, todo el mundo”, escribió en enero del 2019, quejándose duramente de la tecnología y cómo nos ha hecho dependientes de ella.

chris evans and his iphone 6, still a better love story than twilight pic.twitter.com/1CB9ND2n0f — kaeden 🌈 (@wandasitcoms) November 11, 2021

A pesar de que su mensaje tenía la finalidad de mover conciencias, también provocó que sus compañeros de película se mofaran, pero logró llegar a millones de internautas, haciéndolos reflexionar sobre su consumo de la tecnología.

Chris Evans no se escapó, otra vez, de los memes

Como era de esperarse, las redes sociales rápidamente reaccionaron a la noticia del cambio del celular viejito de Chris Evans con muchas publicaciones y memes que fueron citados bajo el hashtag “Cris Evans iPhone 6”, algo por lo que se convirtió en tendencia en Twitter y aquí te dejamos las mejores reacciones:

Chris Evans saliendo de Coppel después de haber dado el último abono de su IPhone 6s pic.twitter.com/rWXaDxdC71 — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) June 24, 2022 Chris Evans y su Iphone 6s dejando en ridículo a los consumistas de toda una generación.... pic.twitter.com/zNS1vAlWRq — Neith 🐪 (@fac_Neith) June 24, 2022 Tal vez Chris Evans no había cambiado su iPhone 6s por que no necesitaba taparse la cara en las selfies pic.twitter.com/DwnFpamu64 — Zarahoria 🍥 (@Zara0290) June 24, 2022 El iPhone 6s de Chris Evans, con sus fotos cochinotas por dentro: pic.twitter.com/EdbHSMFAzm — doncaguamon!!! (@Roachblood1) June 24, 2022 Cuando te das cuenta que tenías el mismo modelo de iPhone 6s que Chris Evans, pero el ya lo cambió y tu lo sigues pagando a Coppel... 🫠 🥹 😂 pic.twitter.com/fBxQozd7Px — Pαƚσ Lιɳɳ (@patolinn_) June 24, 2022





