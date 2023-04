Cinco canciones emblemáticas que te inspirarán para celebrar el 420

Hoy es un día especial para muchos de los consumidores de cannabis en todo el mundo porque desde los años 70, se creó la clave “420” que indicaba la hora exacta en la que un grupo de jóvenes en California, conocida como los “Waldos”, se congregaban a esa hora después de clase, cerca de la estatua Luis Pasteur, para prenderse “un porro” y conversar, inspiradamente, acerca de las vicisitudes de la vida.

Desde hace un par de años, en México, la Cámara de Diputados aprobó con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, el uso personal y lúdico del enervante hasta con 28 gramos de posesión y autocultivo. En Querétaro, aún no se cuenta con la despenalización del consumo de la “mota” pero sí se han emitido amparos para acceder a su consumo de manera lúdica y con fines medicinales.

Local Celebraron el 4/20 por primera vez en San Juan

En lo que las cosas se relajan un poco respecto a estos temas, aquí te presentamos cinco canciones que hacen alusión a esta “yerbita”. Mientras haces la limpieza de la casa, trabajas home office, o vas por el tráfico de 5 de febrero, debes escuchar sí o sí, estas rolítas “pachecas”.

Son divo: Control Machete

Quizá uno de los mejores álbumes revelación lanzados en 1996, el disco “Mucho Barato”, de la agrupación regia de hip hop, Control Machete, se distingue por tener en su repertorio un puñado de letras ingeniosas que se codean un poco con la poesía urbana. Las rimas pegajosas y sus sonidos extraídos de pistas de algunas canciones referentes a la música popular, son sello distintivo de esta original banda. En el intro de este tema, Son divo, se puede escuchar un fragmento del diálogo de la película “El callejón de los milagros”, protagonizada por Salma Hayek, en el que dice: “Si tú fumas, yo puedo fumar también”, haciendo alusión a la “mota”.

La marihuana: Óscar Chávez

Uno de los trovadores más conocidos de la música popular mexicana, sin duda es Óscar Chávez. De voz inconfundible y amante del arte y la cultura popular de México, el cantante, en su disco de 1986, “El Caifan Mayor”, incluyó en su repertorio el tema La marihuana, en la que hace un descripción cómica de los efectos después de fumar este enervante: “Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos re te colorados y la boca reseca, reseca”.

Me gustas tú: Manú Chao

Desde sus inicios con la emblemática banda “Mano Negra”, el carismático Manú Chao, siempre se ha caracterizado por ofrecer unas letras que contagian al público por el contenido y las experiencias que identifican a la mayoría de los latinoamericanos. En su disco del 2001, “Próxima Estación… Esperanza, el cantautor francés de nacionalidad española, incluyó un divertido tema en el que en uno de sus versos menciona el gusto que tiene por distintas cosas, incluyendo al cannabis. “Me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú”. La canción es una de las más populares de su repertorio debido a la sencillez de la letra y al ritmo inconfundible de reggae y sonidos afroantillanos.

Local Mujeres se organizan para consumir cannabis

Got to get you in to my lige.: The Beatles

Se podría pensar que Got to get you in to mu life, se pudiera considerar como uno de las miles de canciones que el cuarteto de Liverpool escribió para la mujer como mero objeto del deseo. En uno de sus mejores trabajos logrados, la banda lanzó el disco “Revolver” de 1966, donde la agrupación se encontraba en plena exploración creativa mediante sustancias que permitían la apertura de nuevas ideas. En una entrevista realizada a Paul McCartney, varios años después, declaró que esta canción la había escrito al momento de que no una mujer entrara en su vida, sino que se trataba de todos los efectos positivos que la marihuana había dejado en su proceso creativo.

Don Quijote Marijuana: Brujería

Parece ser que para “Juan Brujo”, vocalista y líder de la banda mexicoamericana de Death metal y Grindcore, Brujería, este bizarrísimo tema resulta una de la canciones más divertidas de la agrupación. Alternando con ritmos pop y los guitarrazos de “El Criminal”, el guitarrista chileno de la agrupación en ese entonces, en el video se pueden apreciar momentos en los que varios integrantes de la banda aparecen fumando “un porro” y actúan de manera jocosa mientras visitan una discoteca.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo