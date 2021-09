Claudia Martin debuta con su tercer protagónico en Los ricos también lloran

Claudia Martín (Sin tu mirada y Como tú no hay dos), logra su tercer protagónico en la nueva versión de Los ricos también lloran de Carlos Bardasano, en la que interpreta a Mariana Villarreal, una chica dulce, buena, transparente y desprotegida.

Actúa a la par de Sebastián Rulli, en el papel de Luis Alberto Salvatierra; quien es su pareja ficticia y vivirá un tórrido romance, en el que las clases sociales son su principal barrera a enfrentar. Es el hijo de don Alberto Salvatierra el adinerado hombre que le brinda techo a Mariana, encarnado por el primer actor Guillermo García Cantú.





Las grabaciones Iniciaron en locación el pasado lunes 20, para cuya trama se dejó en claro que está basada en la historia original de la escritora cubana Inés Rodena que en 1979 protagonizó Verónica Castro y adaptada para el 2021-2022 por Rosa Salazar y Esther Feldman.

“Protagonizar a Mariana, me lleva a sentirme muy afortunada, porque ahora es una versión actualizada a nuestros tiempos, fresca, súper bien cuidada en lo que se refiere a producción y en cuanto al guion, se han agregado nuevos personajes como subtramas, que le vienen a dar un leve aire distintivo”, afirma Martín.

Y sin embargo, con casi siete años de ascendente carrera en las telenovelas ininterrumpidamente dice que: “Por igual me siento emocionada, muy nerviosa; desde que se inició el proyecto de grabación, pero sí, mayormente agradecida por volver a estar en una novela luego de Fuego ardiente de Carlos Moreno”.

Martín está consciente que Los ricos también lloran es un ícono y sello distintivo de Televisa por la dupla de Verónica Castro y Rogelio Guerra, y ahora no hará quedar mal a la empresa a lado de Sebastián Rulli.

“Admiro mucho a Verónica Castro, me encanta su buen sentido del humor y sé que no será fácil llenar sus zapatos, me ha puesto un estandarte muy alto”.

En torno a que será su primera vez como protagonista trabajando al lado de Sebastián Rulli, sabe que es un actor, “muy disciplinado, muy capaz, que sus actuaciones hablan por sí mismas. Sabemos que es súper entregado, profesional y atento".

Se adelanta que la nueva versión de Los ricos también lloran se estrenará en febrero de 2022, en el horario prime time de las 21:30 horas del canal Las Estrellas. Y con Claudia Martín y Sebastián Rulli, dirigidos por Luis Manzo y Pavel Vázquez va también Fabiola Guajardo, y estelarmente Azela Robinson. También van la actriz Alejandra Barros, Víctor González, Sergio Reynoso, Arturo Barba, Henry Zakka, Luis Gatica, Hugo Catalán, Carlos Gatica, Dalilah Polanco, Paola Toyos, Lorena Graniewicz.