Con una divertida lección de historia, Carlos Ballarta hace reír a los queretanos

Nunca la historia había sido tan divertida como la noche de ayer en el show de stand up de Carlos Ballarta, quien de manera irónica en “Tlatoani”, citó algunos de los hechos más paradójicos de la historia universal y de nuestro país.

De la Revolución Francesa en 1789-en la que cientos perdieron la cabeza (literal) por la libertad, la igualdad y la fraternidad- y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848, el comediante pasó al panorama de los actuales comicios, hilvanando una serie de anécdotas que sacaron más de una risotada a los que se sintieron aludidos.

También habló de la vasectomía, su paternidad e hizo un guiño a los roces que ha tenido con la de derecha política en Querétaro.

De acuerdo con Carlos Ballarta, “Tlatoani” es el quinto show que lleva a los escenarios en los once años de trayectoria que tiene como standupero. Y se trata del más personal, en el que habla de su propia experiencia con el clasismo y racismo.

Pese a todo el tiempo que lleva en los escenarios, el comediante compartió con el público que aún no se acostumbra a la fama que le ha traído su trabajo en los escenarios.

Donna Oliveros / Diario de Querétaro

“La gente te reconoce en la calle y hablan de ti como si no estuvieras ahí, como si te vieran a través de la pantalla. Entonces intuyo, este wey me va a pedir una foto. Y veo cómo saca su celular para comparar mis rasgos con una foto de internet como si yo fuera un prófugo de la justicia y entonces el tipo por fin se envalentona, se para de su mesa y me dice: `¿Te puedo hacer una pregunta y no te ofendes? ¿eres Carlos Ballarta ?´ ¿Cómo por qué debería de ofenderme , wey ? ¿Qué tiene de malo ser yo?”, dice seguido de las risas de los espectadores.

Tour de risas

Con su característica melena larga, gafas oscura y una playera de Barney Gómez de los Simpson con la leyenda: “No lloren por mí”, el standupero se reencontró con el público queretano en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

En esta visita recordó que sus primeros shows fuera de la Ciudad de México fueron en Querétaro, y mencionó a la cantina Chava Invita como uno de los foros improvisados que pisó en la ciudad.

Ahí conoció al fotógrafo Jorge López Mendicuti, quien este año ha sacado a la luz el libro “12 · 21 una década de stand-up en México”, en el que recopila diez años de documentación de este movimiento de comedia en el país. Se compone de más de mil fotografías tomadas desde el 2012 hasta el 2021, e incluye fotos de Carlos Ballarta en sus primeras presentaciones en el estado.

Donna Oliveros / Diario de Querétaro

Para no perder la costumbre, Ballarta invitó al fotógrafo a subir al escenario en la parte final de su show para realizar una fotografía familiar con sus seguidores.

El comediante seguirá su tour de risas, y con mucho humor nacional, en las ciudades de Villahermosa y Ciudad Victoria, para luego tomar rumbo a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.